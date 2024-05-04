في ذكرى وفاته.. موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "اليوم.. ذكرى وفاة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب".

ذكرى وفاة الموسيقار محمد عبدالوهاب

تحل اليوم ذكرى وفاة الموسيقار محمد عبدالوهاب الذي توفي في مثل هذا اليوم الموافق 4 مايو عام 1991، وكان أحد عمالقة الموسيقى في مصر والعالم، وأحد الفنانين الذين استطاعوا مواكبة التغيرات الفنية التي حدثت في عدة أجيال عاصرها.

وُلد الموسيقار محمد عبدالوهاب في 13 مارس عام 1901، وهو من مواليد القاهرة، ووالده الشيخ محمد أبو عيسى الذي كان مؤذنا وقارئا في مسجد سيدي الشعراني بمنطقة باب الشعرية.

فرقة فوزي الجزايرلي

التحق بفرقة فوزي الجزايرلي وأصبح يغني بين فصول المسرحيات وكان قد ترك دراسته وأسرته، ورغم بحث أسرته عنه لمحاولة إعادته إلى الدراسة لكنه هرب إلى فرقة السيرك مع دمهنور والتحق بعد ذلك بنادي الموسيقى.

جدير بالذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى، قدمت أمسية غنائية مع أنغام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ضمن سلسلة إحياء التراث الموسيقي مع أهم رموزه.

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.