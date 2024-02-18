أمسية من أغاني محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية.. الليلة

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقديم سلسلة وهابيات حيث يقام حفلا بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الثامنة مساء الأحد 18 فبراير علي مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها في الليل لما خلى، يا ورد مين يشتريك، النهر الخالد، ساكن قصادى ، امل حياتي، أنت الحب، هذه ليلتى إلى جانب موسيقى فين طريقك.. أداء غادة آدم، إيناس عز الدين، أحمد عصام وعازف العود محمود عبد الفتاح.

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربى.