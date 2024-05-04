أحمد شكري..ندمت على قرار رحيلى من الأهلي



أكد أحمد شكري، نجم النادي الأهلي ولاعب دياموند الحالي أنه ندم على قرار مغادرة الأحمر، مُشيرًا إلى أن فريقه الحالي سينجح في التأهل للدوري الممتاز خلال موسمين.

وقال أحمد شكري في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتعامل مع منظومة محترمة في دياموند، ووافقت على الانتقال لنادي في الدرجة الثالثة نظرًا لوجود مشروع في هذا النادي، الذي نشعر بأنه فريق كبير منذ البداية".

وأضاف: "رئيس النادي، مندوه الحسيني منذ أول يوم ويوفر المستحقات المالية، ويلبي احتياجات الجهاز الفني، وهذه عوامل تساهم في نجاح أي نادي".

وتابع: "أعتقد أن نادي دياموند سيتواجد في الدوري الممتاز خلال موسمين، لأنهم يسيرون خطوة بخطوة نحو الأمام، وأتمنى أن نتواجد في أقرب في الدوري الممتاز".

وأكمل: "كنا محظوظين باللعب مع الجيل الذهبي للأهلي.. التواجد مع هذا الجيل يدل على أن اللاعب رائع للغاية، هذا هو أفضل جيل للكرة المصرية، ولكن الثورة وبعض الظروف المختلفة أثرت علينا كثيرًا، وهناك مدربين لا يحبون مميزات بعض اللاعبين".

وواصل: "كان لدي خيار الاستمرار مع النادي الأهلي، قبل أن أغادر النادي، لكنني فضلت أن أغادر، وندمت على ذلك، ولكن حينها كنت وصلت لمرحلة غير جيدة من الناحية الفنية".