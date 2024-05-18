حكاية منديل ميسي مع برشلونة والمزاد العلني





أعلنت صالة مزادات(بونهامز)البريطانية اليوم الجمعة بيع المنديل، الذي وقع عليه الأرجنتيني ليونيل ميسي أول عقد له مع برشلونة في عام 2000، مقابل 760 ألف جنيه إسترليني (965630 دولار).

وتوقعت صالة بونهامز في البداية أن يتراوح سعر المنديل ما بين 300 ألف جنيه إسترليني إلى 500 ألف جنيه إسترليني. وبدأ المزاد عبر الانترنت من يوم 8 مايو واستمر حتى اليوم الجمعة.

وذكر بونهامز :"المنديل غير تاريخ النادي وميسي نفسه، الذي أصبح واحدا من أعظم اللاعبين عبر التاريخ".

وكان قد تم الاحتفاظ بالقطعة التذكارية بعناية شديدة في خزنة هوراكيو جاجيولي، ممثل ميسي في هذا التوقيت.

المنديل لا يحمل توقيع ميسي فقط، ولكن أيضا كارليس ريكساش، السكرتير الفني لبرشلونة في ذلك الوقت، وجوسيب ماريا مينجويلا، الكشاف الذي ينسب إليه الفضل في اكتشاف اللاعب.

ويحمل المنديل، الذي تم توقيعه خلال غداء في "لاريال سوسيتات دي تنس بومبيا" في تلة مونتجويك، التزاما مكتوبا من ريكساش.

وكتب على المنديل :" في برشلونة، يوم 14 ديسمبر 2000 وفي حضور مينجويلا وهوراكيو، يواق تشارلز ريكساش، المدير الرياضي لنادي برشلونة، بموجب مسؤوليته وبغض النظر عن أي آراء معارضة، تم التوقيع على التعاقد مع اللاعب ليونيل ميسي، بشرط أن نلتزم بالمبالغ المتفق عليه".

وكان ميسي، الذي حقق منذ ذلك الحين العديد من الألقاب الكبيرة، بما في ذلك دوري الأبطال وكأس العالم، يبلغ 13 عاما فقط عندما انضم لأكاديمية برشلونة من ناديه الأرجنتيني نيولز أولد بويز في عام 2000.

وترك ميسي، الفائز بكأس العالم، برشلونة في عام 2021، للانتقال لباريس سان جيرمان، قبل أن ينتقل لإنتر ميامي في العام الماضي.