موعد مباراة آرسنال وبورنموث بالدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق آرسنال جول العالم مواجهة قوية أمام بورنموث، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.



ويأمل آرسنال في تحقيق الفوز على بورنموث، حيث يرغب في مواصلة الانتصارات المتتالية لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

بينما يبحث بورنموث عن تحقيق نتيجة إيجابية، حيث يُدرك قوة الجانرز على ملعب الإمارات.

موعد مباراة آرسنال أمام بورنموث

تنطلق مواجهة آرسنال أمام بورنموث في تمام الثانية والنصف من مساء اليوم السبت، في المواجهة التي يشهدها ملعب الإمارات معقل آرسنال.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبورنموث

تُنقل موقعة آرسنال أمام بورنموث عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث نجحت في الحصول على الحقوق الحصرية لمباريات هذه المسابقة.