رقم كارثي يهدد مانشستر يونايتد في الموسم الحالي

يعيش فريق مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الهولندي إيريك تين هاج، في وضع لا يحسد عليه بـ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حققوا فوزًا واحدًا فقط في آخر ست جولات.

ويحتل الفريق حاليًا المركز الـ 6 في الدوري بعد أن حصد 54 نقطة من 34 مباراة، بواقع 16 فوزًا و6 تعادلات و12 هزيمة.

ويواجه مانشستر يونايتد خطر إنهاء الموسم في أسوأ مركز في تاريخه في البريميرليج، حيث كانت أسوأ مركز لهم هو المركز السابع في موسم 2013-2014 تحت قيادة ديفيد مويس وريان جيجز.

وقد ينهي الفريق الموسم الحالي في المركز الثامن، إذا استمرت سوء النتائج في المباريات الأربع المتبقية.

صراع ثلاثي من أجل المركز الثالث

وتتواجد منافسة قوية على المركز السادس في الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، حيث يؤهل الفريق الحاصل على هذا المركز، إلى الدور الفاصل من دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد

تحسنت نتائج تشيلسي مؤخرًا مما أدى إلى صراع ثلاثي بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل وتشيلسي على المركز السادس في جدول الترتيب.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس حاليًا برصيد 54 نقطة، يليه نيوكاسل يونايتد برصيد 53 نقطة في المركز السابع، وتشيلسي في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.

هناك مباراة مؤجلة لهذه الفرق الثلاثة، حيث سيلتقي تشيلسي مع برايتون، وسيلتقي مانشستر يونايتد مع نيوكاسل.

وبعيد عن صراعه المباشر مع نيوكاسل في المباراة قبل الأخيرة بالمسابقة، تنتظر مانشستر يونايتد مواجهة صعبة أخرى أمام أرسنال المتصدر في "أولد ترافورد"، على أن يلعب خارج الأرض أمام كريستال بالاس في الجولة المقبلة وبرايتون في الجولة الختامية.