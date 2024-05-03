الترجي يتلقى 3 ضربات موجعة قبل مواجهة الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

تعرض نادي الترجي التونسي لـ 3 ضربات مؤلمة قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيستضيف النادي التونسي النادي الأهلي يوم 18 مايو الحالي، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بعدها يوم 25 في مصر.

ويسعى نادي الترجي التونسي للفوز بلقبه الـ 5، في أبطال أفريقيا بعد تتويجه في نسخ لعام 1994 و2011 و2018 و2019.

قبل مواجهة الأهلي، خاض الترجي التونسي مباراة قوية ضد الصفاقسي يوم الأربعاء الماضي، انتهت بالتعادل 1-1 وتعرض فيها الفريق لـ 3 ضربات موجعة.

إصابة محمد أمين بن حميدة

تعذر الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة من استكمال المباراة، ضد نادي الجنوب التونسي بسبب إصابة عضلية في نهاية الشوط الأول.

محمد أمين بن حميدة

يفتقر الفريق لبديل بمستوى بن حميدة، نظرًا لنقص خبرة أسامة السهيلي وعدم مشاركته في المستوى العالي سابقًا.

وشارك بن حميدة في 29 مباراة خلال الموسم الحالي، في مختلف المسابقات، وقد صنع هدفًا واحدًا فقط.

تكرار إصابة حسام تقا

تكررت معاناة لاعب الوسط المدافع حسام تقا مع الإصابات العضلية، حيث لم يستكمل هو الآخر المباراة وغادر الملعب.

ويُعد تقا لاعبًا مهمًا جدًا في خطط المدرب البرتغالي ميجيل كاردوسو، بسبب الأدوار الكبيرة التي يقوم بها في خط الوسط.

حسام تقا

وشارك في 30 مباراة في مختلف البطولات، في موسم 2023-2024، وصنع 6 أهداف.

غياب أهولو عن الملاعب

تعرض نجم توجو روجر أهولو لعقوبة الطرد، بسبب الإنذار الثاني خلال مباراة الكلاسيكو ضد نادي الصفاقسي.

سيغيب اللاعب الأفريقي عن مباراة الديربي المقبلة يوم الأحد، أمام الملعب التونسي، كما أنه سيغيب أيضًا عن مباراة الكأس أمام محيط قرقنة لأسباب متعلقة بلوائح الاتحاد التونسي.

وانضم أهولو للترجي في الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك في 11 مباراة، ولم يضع أي بصمة تهديفية مع الفريق حتى الآن.