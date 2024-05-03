أستاذ علاقات دولية: الموقف البريطاني مخجل بالنسبة للفلسطينيين

أكد الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، أن الموقف البريطاني مخجل بالنسبة للفلسطينيين على المستوى الرسمي والشعبي، وما تقوم بريطانيا غير كافي بتاتًا وهو فقط لمحاولات إعطاء إنطباع بأن بريطانيا ربما تقوم بإتجاه يختلف عما تقوم به على أرض الواقع من خلال تصريحات لا تتبعها أي خطوات حقيقية زيادة اعتداءات المستوطنين أيضا غير طبيعية في الضفة الغربية.

وقال “شهاب” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، إن بريطانيا هي السبب الرئيسي في مأساة الشعب الفلسطيني التي يعيشها منذ عقود، فعندما كانت فلسطين تحت الانتداب بريطاني كان هناك جريمة إصدار تصريح بالفور ووعد بريطانيا بإقامة وطن على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا غلى أن هناك حالة اشمئزاز من الموقف البريطاني.

وأشار إلى أن بريطانيا تشعر بأنها في مأزق حقيقي وخاصة أن الرأي العام الفلسطيني يستهجن الموقف البريطاني، خاصًة مع تصاعد الاحتجاجات في بريطانيا بينما تُشير استطلاعات الرأي إلى احتمال تعرض حزب المحافظين لهزيمة كبيرة في أي انتخابات مقبلة.

وواصل شهاب أن هذه العقوبات غير جدية وغير كافية خاصة أنه لا توجد عقوبات أو مساءلات عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة.

وتابع: "العقوبات تأتي في إطار حفظ ماء الوجه، خاصة أن الموقف البريطاني واضح، فقد انضمت للولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت بقبول منح الدول الفلسطينية العضوية الكاملة بالأمم المتحدة وغيرها من المواقف الكاشفة عن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34622 شهيدًا وأكثر من 77867 مصابًا



أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر اكتوبر الماضي إلى 34622 شهيدًا وأكثر من 77867 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت المصادر الطبية أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 26 شهيدًا و51 إصابة.

مسؤولون أمميون: اجتياح رفح قد يكون مذبحة وخطة الطوارئ ضمادة:

حذر مسؤولون دوليون، اليوم الجمعة، من مغبة قيام القوات الإسرائيلية بتنفيذ توعدها باجتياح رفح، وقال أحدهم إن هذه العملية قد تكون "مذبحة"، بينما وصف آخر خطة الطوارئ بشأن العملية بأنها "مجرد ضمادة".

تفصيلًا، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن "التوغل في رفح يمكن أن يكون ’مذبحة‘ وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع غزة بأكمله".

وعبر مسؤول آخر، من منظمة الصحة العالمية، عن قلقه البالغ من أن يؤدي التوغل في رفح إلى إغلاق المعبر المستخدم لدخول الإمدادات الطبية إلى غزة.

في الأثناء، قالت منظمة الصحة إن خطة الطوارئ لعملية الاجتياح المحتملة في رفح ستكون مجرد "ضمادة".