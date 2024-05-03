زوجة تنهى حياة زوجها بسبب الخلافات الأسرية بالإسكندرية

شهدت منطقة المستعمرة التابعة لحى أول العامرية بغرب الإسكندرية جريمة قتل بشعة لقى زوج مصرعه على يد زوجته اثر وجود خلافات بينهم

كان مديرأمن الاسكندرية قد تلقى اخطارا من مامور قسم شرطة العامرية يفيد ورد بلاغ من الاهالى بمصرع زوج على يد زوجته في منطقة المستعمرة التابعة لحي أول العامرية.

انتقل على الفور رجال المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان وقوع الحادث تم نقل جثمان الزوج إلى المشرحة لعرضه على الطب الشرعي، وتحديد سبب الوفاة الحقيقي ثم استخراج تصاريح الوفاة والدفن.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أنه هناك خلافات زوجية قد نشبت بين الزوج المجني عليه وزوجته المتهمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار جهات التحقيق المختصة لتولي التحقيقات؛ وذلك للكشف عن ملابسات الحادث وأسباب حدوثه.

من جانب اخر شهدت منطقة العجمى بغرب الاسكندرية حريق جديد باحد الشقق السكنية اسفر عن مصرع عامل اثناء نومه ،تبين اندلع النيران بسبب سقوط عقب سيجارة على السجاده داخل غرفة نومه مما تسبب فى التهمت النيران الحجرة بالكامل .

كان مدير الامن قد تلقى اخطارا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى، بنشوب حريق بشقة بالعقار،رقم 7 شارع فتح الله عبدالرحيم، منطقة الهانوفيل، دائرة القسم. فانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بإحدى غرف شقة بالطابق الأرضى في العقار المشار إليه، مساحتها 50 متر مربع تقريبًا، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أسفر الحريق عن وفاة قاطنها ( كريم .م.ع)، 35 سنة، بدون عمل، نتيجة إصابته بحروق متفرقة بالجسم، وإحتراق السرير الموجود بالغرفة وتدميرها بالكامل.

وبسؤال والدته ( فاطمة.أ.م)، 59 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة القسم، أيدت ما جاء بالفحص، وعللت سبب اندلاع النيران بالشقة المشار إليها، لترك نجلها المتوفى عقب سيجارة سهوا وخلوده للنوم، ولم تتهم أحد بالتسبب في الحادث .