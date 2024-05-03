غابات تونس ثروة أشعلها تغير المناخ (فيديو)

تعيش البشرية في عصر تتسارع فيه تغيرات المناخ، وتشكل هذه التغيرات تحديات هائلة على مستوى العالم، يُعتبر الاحتباس الحراري وتغير المناخ من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين، حيث يتسبب في تأثيرات مدمرة على البيئة والاقتصادات العالمية.

عرض برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "غابات تونس.. ثروة مهددة بسبب تغيرات المناخ".

وتشهد الغابات في تونس حرائق سنويًا دمرت ما يقرب من 56 ألف هكتار خلال 4 سنوات، فضلًا عن جفاف المناخ في معظم أوقات العام.

ما زالت تشهد أشجار الفلين التي تعد رافدًا اقتصاديًا مهمًا في تونس بما توفره من عائدات لسكان المناطق الغابية، تهديدًا واضحًا نتيجة الاعتداءات البشرية على الغابات وانعكاسات التغيرات المناخية، حيث حذر المرصد الوطني للفلاحة من خطر فقدان 18 ألف هكتار من غابات الفلين، بقدوم عام 2050، في وقت تراجع فيه الإنتاج السنوية للفلين في تونس من 9 آلاف طن في الثمانينات إلى 4 آلاف طن في

الوقت الحالي.

وأكد كثير من الخبراء أن تفاقم الأزمة في تونس يعود بنسبة كبيرة إلى أفعال بشرية مشبوهة تعمل على استغلال عشرات الهيكتارات التي احترقت بهدف الربح على حساب الثورة الغابية في وقت يمكن فيه

الانتفاع من هذه المساحات المحروقة بشكل أفضل لصالح البيئة، الأمر الذي دفع الجهات المعنية بوزارة الزراعة في توتس إلى الإسراع باستخدام التقنيات الحديثة والمتطورة بحماية الغابات وحراستها.

زيادة درجات الحرارة على سطح الأرض:

تشير الأبحاث العلمية إلى أن النشاط البشري، بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة من الصناعات وحرق الوقود الأحفوري، يسهم بشكل كبير في زيادة درجات الحرارة على سطح الأرض، وتترتب على هذه الزيادة في درجات الحرارة تأثيرات سلبية متعددة، مثل ذوبان الأنهار الجليدية، وارتفاع مستوى سطح البحار، وتغيرات في نمط الطقس، وتدهور التنوع البيولوجي، وتهديد أمن الغذاء والمياه.

مع تزايد الوعي بأهمية مواجهة تغير المناخ، بدأت الدول والمنظمات الدولية في اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة، ومع ذلك، تبقى الجهود العالمية متقطعة وغير كافية لمواجهة هذا التحدي العالمي.