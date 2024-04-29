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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

التلوث البيئى و تغير المناخ و علاقته بالصحة العامة"ندوة" بمدينة قوص

بوابة الوفد الإلكترونية

  نظم الاتحاد العربى للتنمية المستدامة و البيئة و جمعية نواب الخير  بالتعاون مع جهاز شئون البيئة بقنا، ندوة بعنوان "التلوث البيئى و تغير  المناخ و علاقته بالصحة العامة"الندوة فى إطار الاحتفالات العالمية خلال شهر ابريل باليوم العالمى للصحة 7 ابريل من كل عام  و يوم الارض العالمى 22 ابريل من كل عام، وذلك تحت رعاية و حضور علي عبدالقادر  رئيس مجلس ادارة جمعية نواب الخير و المهندس ابوالحسن الجزائري نائب رئيس مجلس الادارة  وأعضاء مجلس الادارة. 

استهدفت الندوة 60 من المرأة و أعضاء الجمعية  فيما أدار حوار الندوة على عبدالقادر رئيس مجلس إدارة جمعية نواب الخير مقدما شكره الى أعضاء الجمعية و مجلس الإدارة و الشركاء من جهاز شئون البيئة و الاتحاد العربى للتنمية المستدامة و البيئة. 

موضحا دور جمعية نواب الخير فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المجتمع المحيط به بمدينة قوص خاصه و على مستوى محافظة قنا. 

حاضر بالندوة الدكتور اسعد محمد رئيس قسم التوعية البيئية بجهاز شئون البيئة و رئيس فرع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة بمحافظة قنا تناول مفاهيم البيئة و التلوث و المناخ و اثاره الصحية على الأسرة و دور المرأة فى مواجهة تلك التحديات و السلوكيات الإيجابية للحفاظ على البيئة من التخلص الآمن من المخلفات و إعادة التدوير و ترشيد الاستهلاك و زراعة المستطحات الخضراء و  فيما تم فى نهاية الندوة توزيع عدد 50 من الشتلات المثمرة اهداء للحضور  . 

فيما ختم فاعليات الندوة النائب ابوالحسن الجزائرى نائب رئيس مجلس إدارة نواب الخير، موضحا بعد الرسائل التوعوية فى نشر الوعى داخل الأسرة و الحفاظ على المسطحات الخضراء و التكاتف من أجل تحقيق التنمية .

وعلى صعيدا اخر عقد توجيه المكتبات، بالتعاون مع توجيه اللغة العربية بإدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الاثنين، بمكتبة الإدارة، تصفيات مسابقة المشروع الوطني للقراءة للعام 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا، و عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.   

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