تفضل الأمهات تحضير أفضل الوجبات الشهية لأفراد أسرتها لذلك تضيف لهم بعض الخضروات المفيدة للصحة.

ويأتي البروكلي في المقدمة الخضروات المفضله على وضع بعض الوجبات نظرًا على فوائده المتعددة التي لا تعد ولا تحصى.

وفمن أبرز فوائد تناول البروكلي وهي تزويد الجسم بالألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي، تزويد الجسم بالحديد والنحاس، والزنك، والكالسيوم، والمغنيسيوم، تزويد الجسم بفيتامين سي، وفيتامين ب، وفيتامين أ، وفيتامين هـ، تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير طريقة عمل ستيك مع البروكلي بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- الستيك : نصف كيلو (لحم مقطع إلى شرائح رفيعة)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مبشور)

- زيت السمسم : 2 ملعقة كبيرة

- صلصة الصويا : نصف كوب

- السكر البني : نصف كوب

- العسل : نصف كوب

- مرق اللحم : كوب

- البروكولي : 4 اكواب

- نشاء الذرة : ملعقة كبيرة

- الماء : ملعقة كبيرة

- بذور السمسم : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في مقلاة مدهونة بالزيت وعلى نار متوسطة، اشوي شرائح اللحم حتى تنضج بالكامل ثم أخرجيها من المقلاة.

بنفس المقلاة، أضيفي القليل من الزيت ثم ضعي الثوم والزنجبيل، وقلبي حتى تصبح الخضار طرية، ثم أضيفي زيت السمسم، وصلصة الصويا، والسكر البني، والعسل، ومرق اللحم، وقلبي حتى تتجانس المكونات، ثم أضيفي البروكلي على الخليط.

في وعاء منفصل، اخلطي نشا الذرة والماء، ثم أضيفي المزيج إلى خليط البروكلي، واتركي المزيج يغلي لتتماسك الصلصة، ثم أضيفي مرق اللحم مرة أخرى إلى الخليط وقلبي جيداً.

في طبق التقديم ضعي الستيك مع قطع البروكلي والصوص، وقدميه مع الأرز، وبذور السمسم.