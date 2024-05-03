تبحث الأمهات لتحضير بعض الوجبات الشهية سهلة تحضير طيبة المذاق، وتأتي الدجاج في مقدمة الاكلات الطيبة المحببه لدى الكبار والصغار لمذاقها الذكي، وفوائدها المتعددة.

وصفة مشهورة من المطبخ الهندي المعروف بتوع صفات من التوابل والبهارات فيه

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير دجاج مسالا بكريمة الطبخ بطريقة سهلة بخطوات سهلة وبسيطة.

وتحتوي الدجاج على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

- صلصة المسالا :

زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

الزبدة : ملعقة كبيرة

البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم ناعم)

الثوم : 2 ملعقة كبيرة (مفروم ناعم)

الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مفروم)

الصلصة : 2 ملعقة كبيرة (صلصة المسالا)

الكمون : 2 ملعقة صغيرة

الكركم : ملعقة صغيرة

الكزبرة : ملعقة صغيرة (مطحونة)

بابريكا : ملعقة صغيرة

ملح : ملعقة صغيرة

الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة

صلصة طماطم : 2 ملعقة كبيرة

الماء : نصف كوب

كريمة الطبخ : كوب (ثقيلة)

كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (مفرومة ناعم)

- أفخاذ الدجاج : 500 غراماً (خالية من العظم والجلد)

- لبن زبادي : كوب

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- الكمون : ملعقة صغيرة

- شطة بودرة : 2 ملعقة صغيرة

- الكركم : 2 ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة كبيرة (مفروم)

طريقة التحضير

في وعاء للخلط، امزجي الزبادي مع التوابل، وتبلي بها الدجاج المقطع، واتركيه في الثلاجة لعدة ساعات أو طوال الليل.

سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة، ثم أضيفي الدجاج وقلبيه على جانبيه مدة 10 دقائق حتى ينضج ويتحول لونه للذهبي.

في مقلاة على النار، سخني الزيت والزبدة، واقلي البصل لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي الثوم والزنجبيل مع بقية التوابل ومعجون الطماطم، وحركي جيداً واطهي لمدة دقيقة.

أضيفي الكريمة الثقيلة والماء وحركي المكونات لمدة 5 دقائق، ثم أضيفي الدجاج فوق الكريمة، واتركيه على النار لمدة دقيقتين.

اسكبي الدجاج في طبق التقديم، وانثري الكزبرة الخضراء على الوجه، وقدميه ساخناً.



