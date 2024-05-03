تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أبها بالدوري السعودي

يخوض اتحاد جدة مواجهة جديدة في الدوري السعودي للمتحرفين عندما يواجه أبها على أرضية استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية "المحالة" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر المسابقة.

يرغب اتحاد جدة بمصالحة جماهيره بعد السقوط الأخير أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويأتي اتحاد جدة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، فيما يقع فريق أبها بالمركز السابع عشر، ولديه 25 نقطة.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام أبها:

في حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي، سعد ال موسي، حسن قادش وفواز الصقور.

خط الوسط: عوض الناشري، فيصل الغامدي، نجولو كانتي، مروان الصحفي وأحمد الغامدي.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

تبدأ مباراة الاتحاد وأبها مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وتنقل المباراة عبر فضائية SSC 1HD ويتولى مهمة التعليق على المباراة حماد العنزي.