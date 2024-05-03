جمال علام يكشف موقف مجلس اتحاد الكرة من الانتخابات المقبلة

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم تحديد موعد الانتخابات القادمة للاتحاد عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وقال جمال علام في حواره لـ برنامج "الهداف" مع الإعلامي أحمد عبد الباسط على قناة cbc: "إن المجلس الحالي لم يناقش الموقف من خوض الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن كل التركيز حاليا على إنهاء الدورة الحالية للمجلس بنجاح.

وعن تعديل بنود لائحة اتحاد الكرة، أوضح علام أنه لم يطلب تعديل بند الانتخابات.

وأضاف: "كل مجالس إدارات اتحاد الكرة السابقة كانت تسعى لتعديل اللائحة، وليس المجلس الحالي فقط".

وتابع: "تقييمي لأداء المجلس الحالي لاتحاد الكرة 7,5 من 10، وينقصنا فقط التأهل للمونديال وحصد ميدالية في الأولمبياد".