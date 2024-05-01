اتحاد جدة يتحرك لهدف جديد بدلا من صلاح

مازال نادي اتحاد جدة السعودي يصر على التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، لتعويض فشل التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول.





وكان محمد صلاح مرشحا بقوة للانتقال إلى اتحاد جدة بعدما قدم النادي السعودي الكثير من العروض المغرية كان آخرها 150 مليون يورو لكن رفض النادي الإنجليزي التفريط فيه.



ويملك محمد صلاح مع ليفربول عقدا مع الريدز يمتد حتى صيف عام 2025.



وحدد اتحاد جدة بديل محمد صلاح للتعاقد معه في الصيف المقبل، وهو الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم توتنهام لتعزيز خط الهجوم.



وتابعت التقارير أن صلاح هو الهدف الرئيسي في نادي اتحاد جدة لكن مع الأمور تسير بوتيرة بطيئة ونجم توتنهام أصبح بديلا محتملا في الصيف.



وكان صلاح دخل في مشادة مع كلوب مدرب ليفربول في مباراة وست هام بعد غضبه بسبب تواجده على مقاعد البدلاء وعدم مشاركته أساسيا.

هل يرحل محمد صلاح عن الريدز ؟

أعلنت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي أنهم جاهزون لتلقي العروض من الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن صيف 2024، هو آخر فرصة لبيعه بمبلغ كبير ينعش ميزانية النادي الإنجليزي.

قيمة صفقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول

في تطور جديد بشأن مستقبل المصري محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول، حيث حددت إدارة ليفربول سعر بيع صلاح، ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

ويحظى صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية، خاصة ناديي الهلال واتحاد جدة، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي، ولكن الليفر ومدربه الألماني يورجن كلوب رفضا العروض كافة.

وقدم بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، عرضًا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك ببقاء صلاح بين صفوفه.

وأخيراً، دخل قائد المنتخب المصري محمد صلاح في مشادة قوية مع مدربه يورجن كلوب، خلال مباراة وست هام، السبت، التي انتهت بالتعادل 2-2، وهو ما جعل ليفربول يفقد الصراع على لقب البريميرليج 2024.



اتحاد جدة يودع كأس خادم الحرمين

ودع فريق اتحاد جدة بطولة كأس خادم الحرمين بعدما تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من حجز بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة بعد الفوز على الاتحاد في مباراة مارثونية جمعت بين الفريقين.

حيث فاز الهلال على اتحاد جدة بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي كأس الملك السعودي.

افتتح ميشيل التسجيل لـ الهلال في الدقيقة 25 من عمر المباراة ونجح المغربي عبد الرازق حمدلله في التعادل لـ الاتحاد بالدقيقة 67.

واستطاع سعود عبد الحميد تسجلي الهدف الثاني في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

موعد مباراة الهلال في نهائي كأس الملك

من المقرر ان تقام مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة 31 مايو 2024، على أن يستضيفها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

وينتظر الزعيم في النهائي المتأهل من مباراة النصر والخليج والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.