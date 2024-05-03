الخضري: شوبير الأقرب لحراسة عرين الأهلي في نهائي أفريقيا

يرى الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه الواضح أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اتخذ القرار بشأن محمد الشناوي، وأنه لن يعتمد عليه في نهائي إفريقيا بعد مع جاهزية مصطفى شوبير وتألقه.

ويلتقي الأهلي مع الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 18 مايو المقبل على أن تكون مباراة العودة في 25 من الشهر نفسه بالقاهرة.

أضاف أن النتائج دائمًا هي التي تحكم الاختيارات، طالما الأهلي يحقق الفوز فلن يتحدث أحد عن مشاركة أي لاعب او استبعاد آخر.

وواصل تصريحاته: إمام عاشور لاعب جيد وصنع الفارق كثيرا مع الأهلي، وأي هدف يُسجله يجعل جماهير الزمالك حزينة بسبب التفريط فيه، وهو اللاعب الأفضل في الوسط وبجواره مروان عطية وأكرم توفيق الأفضل لخط الوسط المارد الأحمر.