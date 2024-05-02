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الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شريف حازم: مصطفي شوبير كلمة سر انتصارات الأهلي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد شريف حازم نجم الأهلي السابق، أن مستوى المارد الأحمر أمام الإسماعيلي كان رائع خلال مباراة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأهلي.

وتابع شريف حازم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" الأهلي اليوم استحق الفوز أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري وكان فوز مهم للغاية".

وأضاف:" عندما يلعب الأهلي بثلاثي وسط مكون من إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق يكون أداء الفريق مثالي".

وشدد:" مستوى علي معلول كان رائع أمام الإسماعيلي ويلعب بخبرات كبيرة جدًا جدًا ولابد من تواجده مع الأهلي لسنوات مع توفير بديل".

واختتم:" مصطفى شوبير هو سر فوز النادي الأهلي طوال المباريات الماضية".

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