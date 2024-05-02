شريف حازم: مصطفي شوبير كلمة سر انتصارات الأهلي

أكد شريف حازم نجم الأهلي السابق، أن مستوى المارد الأحمر أمام الإسماعيلي كان رائع خلال مباراة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بفوز الأهلي.

وتابع شريف حازم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”:" الأهلي اليوم استحق الفوز أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري وكان فوز مهم للغاية".

وأضاف:" عندما يلعب الأهلي بثلاثي وسط مكون من إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق يكون أداء الفريق مثالي".

وشدد:" مستوى علي معلول كان رائع أمام الإسماعيلي ويلعب بخبرات كبيرة جدًا جدًا ولابد من تواجده مع الأهلي لسنوات مع توفير بديل".

واختتم:" مصطفى شوبير هو سر فوز النادي الأهلي طوال المباريات الماضية".