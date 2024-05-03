التابعي: القدر كان رحيما بجماهير الزمالك أمام البنك الأهلي وأوباما يستحق الاستمرار

قال بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن انتصار الأبيض الوهمي على دريمز الغاني جعل البعض يعتقد أن الزمالك حقق انتصارًا تاريخيًا صعبًا.

أضاف التابعي إلى أن جوزيه جوميز مدرب مُحير ويتفنن في المباريات ويدفع كل مباراة بتشكيل مختلف، مضيفا أن مكسب الزمالك على دريمز وهمي لأنه فريق متواضع جدًا، والدفع بتشكيل مختلف كل مباراة أمر غريب جدًا، وكذلك قيامه باستبعاد بعض اللاعبين.

وواصل أن جوزيه جوميز مضطر على الاعتماد على اللاعبين الحاليين لان اختياراته قليلة، لكنه يقوم بعمل "تخمة" في وسط الملعب ويحاول إظهار "ثقل" للفريق في وسط الملعب.

وتابع: لكن من الصعب وجود كل اللاعبين اصحاب الميول الهجومية في مباريات صعبة وقوية، والقدر كان رحيما بجمهور الزمالك في لقاء البنك الأهلي.

سامسون

وأضاف: "يجب تقييم سامسون بعد نهاية الموسم بشكل كامل، واعتقد لو القيد ظل مغلقا فأنه سيبقى في الفريق الموسم المقبل، لكن يمكن استبداله وجلب لاعب آخر بمبلغ مالي أقل ويكون أكثر إفادة ويشارك مع الزمالك بصفة مستمرة".

أوباما

وأشار: "أوباما متواجد في الزمالك منذ سنوات طويلة، وهناك خطأ كبير من عدم التفاوض مع بعض اللاعبين، بحجة ارتباط النادي بخوض بطولة الكونفدرالية، ومحمود علاء من أفضل المدافعين في مصر، ولن يتم التعاقد مع الأفضل منه".