باناسونيك تطلق تطبيق سمارت كير ورلد

أعلنت شركة باناسونيك للتسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا عامها التجاري القوي مع مؤتمر استراتيجية خدمة عملاء باناسونيك 2024، وهو حدث سنوي محوري يعقد في دبي ويهدف إلى تعزيز تفانيها في تحسين تجربة العملاء.

نظمت الشركة اليابانية أيضًا دورة الألعاب الأولمبية التقنية الإقليمية الثالثة عشرة، وهي عبارة عن مسابقة لمهارات الإصلاح مصممة لتحسين كفاءات فنيي الخدمة الذين يمثلون شركات الخدمة الشريكة لشركة باناسونيك في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن أبرز الأحداث المتتالية أن باناسونيك اتخذت خطوة كبيرة من خلال رؤيتها الواضحة التي تركز على العملاء حيث أطلقت نافذة رقمية جديدة تمامًا لدعم خدمة العملاء – سمارت كير ورلد. تعمل سمارت كير ورلد، وهي منصة مركزية لدعم ما بعد البيع، على تبسيط العمليات من خلال دمج أنظمة الدعم المختلفة في مركز واحد يمكن للعملاء والمهندسين والتجار ومراكز الخدمة الوصول إليه.

يتميز التطبيق أيضا بتوفير ميزات مثل طلبات الخدمة وأدلة التشغيل وطلب قطع الغيار ومطالبات الضمان وتقارير الخدمة والمواد التدريبية والدعم الفني من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام وتطبيقات الهاتف المحمول.

من خلال وضع العملاء في مركز أعمالها، تعمل باناسونيك باستمرار على تحسين تحسيناتها التشغيلية على مر السنين، وتسعى جاهدة لإنشاء نظام موحد للغاية مصمم لتعزيز تجربة العملاء بشكل فعال. وقال هيرويوكي شيبوتاني، الرئيس التنفيذي لشركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق : "تواصل باناسونيك تاريخها القوي في ثقافة الشركة الموجهة نحو العملاء من خلال عقد مؤتمر استراتيجية خدمة العملاء، فضلاً عن الألعاب الأولمبية التقنية الإقليمية السنوية. تقع هذه الأحداث في قلب مبادراتنا حيث نعيد تأكيد التزامنا تجاه العملاء. إن هدفنا المتمثل في تقديم التميز التشغيلي وتوفير تجارب عملاء استثنائية تحديا مستمرا لمواصلة التطور، ولكنني فخور للغاية بجهودنا المستوحاة من المبادئ التي وضعتها باناسونيك منذ تأسيسها .

وأضاف شيبوتاني: "نحن نعيش في بيئة سريعة الخطى وباناسونيك تدرك حقًا الحاجة إلى حلول سريعة لمخاوف العملاء فيما يتعلق بأجهزتهم . وبما أننا نعمل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإننا ندرك أيضًا أهمية القدرة على خدمة عملائنا الأوفياء من خلال التغلب على الحواجز الجغرافية. ومن ثم، فإننا نعمل باستمرار على تحسين جهودنا في مجال الرقمنة ويعكس إطلاق سمارت كير ورلد رؤية شركة باناسونيك الأكبر لتوفير حل أكثر ذكاءً وجاهزًا للمستقبل لتحسين تجربة العملاء.

باعتبارها شركة رائدة عالميًا في تطوير التقنيات والحلول المبتكرة، حققت باناسونيك التاريخ مؤخرًا عندما أصبحت العلامة التجارية الأولى في المنطقة التي تقدم منصة رقمية لدعم الخدمة والضمان. وفي عام 2021، طرحت الشركة تطبيق سمارت كير، وهو نظام تسجيل ومطالبات الضمان الإلكتروني (غير الورقي) الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

قال أنتوني بيتر، مدير قسم خدمة العملاء لدى شركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: كانت باناسونيك في قلب عصر جديد من الرقمنة، حيث قامت بتطبيق أحدث التقنيات لتحسين عمليات التصنيع وجودة المنتج وتجربة خدمة العملاء والتسليم. وتماشيًا مع هذا، قمنا بالاستفادة من كفاءات تطبيق سمارت كير لتقديم سمارت كير ورلد. ويمثل هذا قفزة تحويلية في إعادة تشكيل جهودنا لإحداث ثورة في تقديم خدمات ما بعد البيع وتقديم تجربة أفضل للعملاء في نهاية المطاف.

وأوضح بيتر أنه مع سمارت كير ورلد، يتم ضمان الوصول والتحديثات في الوقت الفعلي من خلال قاعدة بيانات موحدة، كما تعمل موارد التدريب الشاملة على تمكين الفنيين. تعمل أيضًا عمليات مطالبات الضمان الشفافة وقنوات الدعم الفني المتعددة على تعزيز رضا العملاء. علاوة على ذلك، تعمل التدابير الأمنية القوية على حماية البيانات الحساسة، كما تتيح آليات التغذية الراجعة إمكانية التحسين المستمر. "باختصار، تعمل هذه المنصة كوجهة شاملة ومريحة وفعالة وآمنة لجميع احتياجات دعم ما بعد البيع، مما يعود بالنفع على جميع أصحاب المصلحة المعنيين. وأضاف: "وبالتالي يصبح سمارت ورلد أكثر من مجرد خدمة - إنه مجتمع يجد فيه الجميع الدعم".

حضر مؤتمر استراتيجية خدمة العملاء شركاء الخدمة والتوزيع الرئيسيون من جميع أنحاء المنطقة وتضمن مناقشات حول خطة خدمة العملاء للشركة للسنة المالية 2024. وفي الوقت نفسه، شهدت دورة الألعاب الأولمبية الفنية الإقليمية الثالثة عشرة عرض المشاركين لخبراتهم الفنية وكفاءتهم في إصلاح الأجهزة المنزلية الصغيرة. الأجهزة (موزع المياه وأفران الميكروويف).

قامت باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق بتكريم الفائزين بجوائز مسابقة ستار للخدمة تقديرًا للأداء المتميز على مستوى الشركة والأفراد في تحقيق التميز في الخدمة في السنة المالية 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم الفائزين والمتسابقين في الأولمبياد الفني.