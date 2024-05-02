سميرة سعيد.. مشاهدات أغنية كداب خلال ساعات من طرحها

حققت الديفا سميرة سعيد بأحدث أغانيها “كداب”، أكثر من 130 ألف مشاهدة، خلال 8 ساعات من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب".

أغنية كداب من كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع: نادر حمدي، والكليب من إخراج نضال هاني، وتقول كلماتها "عليا انا حبيبي مش عليا انا ده لو تحلفلي مية سنة مش حتجاب سكة في كلمتين عليا انا امورك مش مبينة غير ان عقلك مش هنا وعامل عملة من يومين راسم كلامك ومبين الاهتمام واما اطلب حاجة تتجاب اوام اوام مهتم بيا ومعيشني في غرام فيه حاجة فيا انا مش مرتاحة للكلام كـــــداب طبعا كـــداب بس يا كـــداب مالك؟ ما تقولي ايه سر انشغالك محلو زيادة وشايف حالك وان جيت سألتك ايه في بالك؟ بتقول خارج عندي اكتئاب كـــــداب طبعا كـــداب بس يا كـــداب عمال تتكلم وتلك وده اللي مخليني اشك غريب وحالك عجيب ما بقاش فيك اي عيب فايق ورايق وشيك وده اللي مشككني فيك فيك حاجة باين عليك ليه كل دقيقة بتحلو؟ عليا انا حبيبي مش عليا انا تعيشلي في دور المسكنة عينيك فيهم كدب السنين عليا انا طول ما انت معيشني في هنا انا حافضل مش متطمنة ولا عقلي وقلبي مرتاحين راسم كلامك ومبين الاهتمام واما اطلب حاجة تتجاب اوام اوام مهتم بيا ومعيشني في غرام فيه حاجة فيا انا مش مرتاحة للكلام

كانت قد طرحت سميرة مؤخرًا أغنية “فن التغافل”، التي حققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، حملت أغنية فن التغافل موضوع جديد بعيدًا عن جوانب الحب والعتاب والفراق، وحملت معاني عن أسلوب التعامل مع المشكلات اليومية بين الطرفين بمختلف العلاقات، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان عمرو مصطفى، توزيع:ماهر الملاخ، ويقول مطلعها "فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر

والابتسامة كنز أما النكد ياساتر

بهدوء وبعقل وبحكمة، منقفش لبعض على الكلمة

أحنا اللي بينا حب أولى بجبر الخواطر

فن التغافل نعمة ليه نقلب في الدفاتر

كلمات ومشاهدات أغنية إنسان آلي

بجانب أغنية “انسان آلي”، والتي بلغت أكثر من مليون و نصف مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "طول الوقت ببقى تحت ضغط و Stress عالي متوترة ومتنشنة ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي إنسان آلي اتحولت أنا يا حفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي من كل اللي أنا فيه و أشوف مشاكلي إيه يا إما حانتهي لازم أفوق دلوقتي حالاً يا حسيب كل اللي فاضل يطير طب هو فاضل كتير أيوة فاضل كتير عقرب الثواني دقاته بقت مجنناني آه يا وداني حاجة متعبة الثانية اللي بتعدي لو راحت ما بترجعش تاني .. حقيقة مرعبة عمال أشيل نفسي حاجات فوق طاقتي وإحتمالي