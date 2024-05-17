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أنصار الله: الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة أمريكية MQ9 بصاروخ محلي الصنع موجة حارة لمدة 6 أيام.. تعرف على الأماكن الأكثر حرارة
الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أنصار الله: الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة أمريكية MQ9 بصاروخ محلي الصنع

العميد يحيى سريع
العميد يحيى سريع قاسم سريع

 أكد المتحدث الرسمي لجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، العميد يحيى سريع قاسم سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية MQ9 مساء أمس الخميس، أثناء قيامِها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب، وهي الطائرة الرابعة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادًا لغزة. 

 وأضاف متحدث أنصار الله في بيان له: وقد تم استهداف الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وسيتم توزيع مشاهد الإسقاط لاحقًا إن شاء الله.

 وأوضح المتحدث، أن القوات اليمينة تؤكد جهوزيتها الكاملة على كل المستويات برًا وبحرًا وجوًا وإن كل محاولات الأعداء ستبوء بالفشل، وستكون القوات المسلحة لها بالمرصاد بإذن الله.

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