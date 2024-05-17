موجة حارة لمدة 6 أيام.. تعرف على الأماكن الأكثر حرارة

موجة حارة 2024.. كشفت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، تغيرات جراء ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث تعد أشد موجة حر في صيف هذا العام.

وتسود حالة من الترقب بين المواطنين لاتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على الصحة العامة، وعدم التعرض للضربات الشمسية، أو الإجهاد الحراري.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تستمر هذه الموجة الحارة، لمدة 6 أيام، حتى يوم الأربعاء المقبل، كى تصل في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة، بسبب المرتفعات الجوية، ونشاط الرياح القادمة من المناطق الصحراوية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، اليوم الجمعة، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلًا على أغلب الانحاء .

ويوجد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة، على محافظات ومدن مصر.

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

العاصمة الإدارية 36 20

6 أكتوبر 35 19

بنهــــا 35 20

دمنهور 33 19

وادى النطرون 34 18

كفر الشيخ 35 20

المنصورة 34 19

الزقازيق 36 20

شبين الكوم 35 19

طنطا 34 19

دمياط 29 19

بورسعيد 28 18

الإسماعيلية 36 20

السويس 35 20

العريش 29 18

رفح 28 18

رأس سدر 34 20

نخل 32 14

كاترين 29 12

الطور 33 23

طابا 33 22

شرم الشيخ 36 25

الاسكندرية 33 18

العلمين 33 19

مطروح 34 20

السلوم 36 19

سيوة 40 21

رأس غارب 34 23

الغردقة 35 24

سفاجا 36 23

مرسى علم 36 24

شلاتين 37 24

حلايب 35 25

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 30 24

الفيوم 36 21

بني سويف 36 21

المنيا 37 23

أسيوط 38 22

سوهاج 39 22

قنا 40 23

الأقصر 42 24

أسوان 41 25

الوادى الجديد 40 24

أبوسمبل 42 23

نصائح للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة:

يجب المحافظة على رطوبة الجسم

ينصح المتخصصون بالإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية

الابتعاد عن المشروبات التي تحتوي الكافيين أو الكحول لأنها تعزز الجفاف.

تناول الأطعمة المرطِّبة

تجنّب التمارين الشاقة

تجنب الملابس الداكنة

ارتداء القبعات والنظارات الشمسية