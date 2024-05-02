الرحال المغربي يصل بنى سويف فى رحلته إلى مكة لأداء مناسك الحج

استقبلت منطقة بنى سويف للدراجات، اليوم الخميس، الرحال المغربي إدريس علمي مروني أثناء مروره بمحافظة بنى سويف فى رحلته التى انطلقت من دولة المغرب الى القاهرة عبر تركيا للذهاب للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج خلال رحلته التى تستمر نحو شهرين ونصف ، بالدارجة فى المسافة بين القاهرة ومكة المكرمة

واستقبل الرحال المغربي كل من الكابتن هشام فخرى عضو الاتحاد المصري للدراجات، والدكتورة ريهام أبو الدهب رئيس منطقة دراجات بنى سويف، أحمد عبدالناصر أمين صندوق المنطقة، وهانى فتحى عضو مجلس الإدارة .

ووصل الرحال المغربى إدريس مورينى إلى مدينة بنى سويف بدراجته فى أول محطة توقف عقب خروجه من القاهرة فى طريقه إلى ميناء سفاجا ومنها إلى المملكة العربية السعودية.

وقام فريق من الدراجات ببنى سويف باصطحاب الرحال المغربي فى جولة بطريق كورنيش النيل حتى وصوله إلى الممشى السياحى، حيث زار ممشى العظماء وتعرف على صور أهم الشخصيات الموجودة بداخله، وتجول أمام النافورة الراقصة والتقت بعض الصور التذكارية.

وعبر الرحال المغربي عن سعادته بحفاوة الاستقبال داخل محافظة بنى سويف، مقدما الشكر لمنطقة بنى سويف للدراجات وأهالي المحافظة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أنه خرج من مدينة الدار البيضاء بدولة المغرب قاصدا أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية ، من خلال جولته داخل صعيد مصر حتى وصوله إلى ميناء سفاجا.

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