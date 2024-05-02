رئيس جامعة حلوان يناقش آليات سير العمل في النادي

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس مجلس إدارة نادي الجامعة، مع أعضاء مجلس إدارة النادى لبحث ومناقشة آليات سير العمل بالنادي.

ولفت رئيس جامعة حلوان مراجعة الأنشطة التى تم تنفيذها خلال المرحلة السابقة وتقيمها، وكذلك الخطط المستقبلية للاستعداد للإجازة الصيفية.

ملامح خطة نادي جامعة حلوان

واستمع رئيس جامعة حلوان إلى تقرير الدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذي لنادي جامعة حلوان عن ما تم إنجازه بالنادي، تناول ملامح الخطة الفنية للنادى والتي بدء فيها أكاديمية كرة القدم اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024 استعدادا للمشاركة في الدوريات وبطولات المناطق لكرة القدم، وكذلك أكاديمية الكاراتيه التي بدأت اعتبارا من يوم 13 مارس 2024.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أنه جارى العمل على إنهاء إجراءات عضوية الاتحاد المصرى لكرة القدم لتسجيل فرق النادى للمشاركة فى البطولات المختلفة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أنه جاري العمل على إنشاء أكاديمية لرياضات الدفاع عن النفس في رياضات الكونغ فو والكيوكسل والجيت كون دو والتايكوندو وأكاديمية الأسكواش، إلى جانب استكمال المرحلة الثانية من مشروع الفنان الصغير بهدف تقديم انشطة لابناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة اعتبارا من الاسبوع الثالث لشهر مايو ويتضمن المشروع انشطة فنية رسم وموسيقى ومشغولات يدوية وانشطة رياضية.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى مقترح إنشاء نادى الطفل حيث سوف يتم تجهيز أماكن مخصصة لاستضافة الأطفال أبناء أعضاء النادى تيسيرا للسيدات أعضاء النادى لممارسة الأنشطة الخاصة بهم بالنادى وتقديم رعاية كاملة للاطفال وكذلك انشطة تناسب جميع المراحل العمرية.

وحضر الاجتماع الدكتور حسام رفاعي، والدكتور وليد السروجي، والدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبدالله عميد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، والدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتور وليد عبد الرازق عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، وهشام رفعت القائم بعمل أمين عام الجامعة.

