رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية الهندسة بالمطرية (صور)

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، كلية الهندسة بالمطرية، برفقة الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد الكلية.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية تطوير كلية الهندسة لصالح الطلاب، متابعًا أعمال الدهانات والتشجير وحالة المباني، إلى جانب إعادة هيكلة الأصول واستغلال جميع الأماكن وتطوير الورش.

واطلع رئيس جامعة حلوان على المشروعات الطلابية لطلاب الكلية، مشددًا على أهمية هذه المشروعات في رفع اسم الجامعة.

ووجه رئيس جامعة حلوان بتطوير هذه المشاريع لتصبح منتجات قابلة للتسويق والاستغلال.

ودعا الطلاب إلى العمل على تطوير كليتهم لتعزيز الولاء والانتماء لديهم، إلى جانب ربط الكلية بالمدينة الجامعية بالمطرية واستحداث مشروعات جديدة بها.

تكريم قامات كلية الهندسة جامعة حلوان

جولة رئيس جامعة حلوان

كما وجه رئيس جامعة حلوان بتكريم رموز الكلية تقديرًا لجهودهم، من خلال الاحتفال بذكرى إنشاء الكلية وإطلاق أسمائهم على الورش وإنشاء قائمة شرف لهم. كما أكد على أن كلية الهندسة بالمطرية لها طبيعة خاصة حيث تحتوي على عدد كبير من استشاري الجامعة الذين يجب أن يتم الاعتماد عليهم بشكل أساسي في تطوير الجامعة بشكل عام والكلية بشكل خاص.

وأعلن رئيس جامعة حلوان عن تخصيص يوم 1 يونيو القادم لعمل احتفالية كبيرة لتكريم القامات وتجديد المنشآت والصيانة العامة للكلية، تحت شعار "رد الجميل للكلية".

جولة رئيس جامعة حلوان في هندسة المطرية

أشاد الدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة في المطرية، بالدور الكبير الذي تبذله جامعة حلوان لدعم الكلية ومشاركة طلابها دوليًا، مؤكدًا على استعداد الكلية لخدمة الجامعة، فيما أشار إلى أن طلاب الكلية دائمًا ما يشرفونها من خلال حصد العديد من الجوائز في المسابقات الدولية المختلفة.