رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بعيد عمال مصر

بعث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد عمال مصر.

وتقدم النواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة بالتهنئة لفخامته بهذه المناسبة المميزة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن هذا اليوم هو تكريم وتقدير لعمال مصر على عملهم الشاق فهم ركائز المجتمع و دعائم الاقتصاد، من خلال جهودهم المستمرة والمخلصة، وهو ليس فقط فرصة للاحتفال، بل هو أيضًا وقت للتأمل في أهمية العمل الذي يقوم به العمال في مختلف القطاعات والمجالات، فهم يسهمون في تطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز الابتكار والإبداع في الصناعات المختلفة.

تمنى الدكتور السيد قنديل لجميع العمال عيداً سعيداً مليئاً بالفرح والاحتفال، ونشكرهم على جهودهم الرائعة والمستمرة.

رئيس جامعة حلوان يفتتح الندوة التعريفية بدور الكيانات البحثية

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الندوة التعريفية بدور الكيانات البحثية والخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، والتي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بريادة الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واستضافتها كلية الهندسة بالمطرية تحت إشراف الدكتور عمرو عبد الهادي عميد الكلية.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن كلية الهندسة تعد من الأعمدة الرئيسية في التعليم بالعالم أجمع، مضيفاً أن الكيانات الاستراتيجية هي المقطورة الرئيسية في دفع الجامعة للأمام ويجب رفع كفاءتها وتقويتها، ويجب علينا دعم البحث العلمي بالجامعة من خلال دعم كياناتها الاستراتيجية، والشراكات والسفر للخارج والفرق البحثية بما يساهم بشكل كبير في رفع تصنيفها الدولي وإبراز نقاط القوة للجامعة ووضع الجامعة في وضعها الطبيعي وسط الجامعات العربية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن التخطيط الاستراتيجي شيء هام وأساسي لرفع شأن الجامعة حيث يضع خطط للجامعة وقياسها وتقويم أداءها وتحديد وجهتها.

ونوه رئيس جامعة حلوان بأن إدارة المشروعات بالجامعة تساهم في تطوير معامل وورش الجامعة من خلال المشروعات المختلفة والشراكات المحلية والدولية وشركاء الصناعة .

وأفاد قنديل بأن جامعة حلوان جامعة تكنولوجية تطبيقية ذات تخصصات نوعية، بها كليات فريدة تعكس تخصصاتها، وبها قطاع طبي ضخم، لذا تسعى الجامعة لاستعادة هويتها لاحتوائها على قطاعات مختلفة تستحق أن تحظى بأعلى المراتب، ونحن في بيت الهندسة يجب الاهتمام بجودة التعليم والمؤسسات والوسائل التعليمية والمواد التعليمية والأستاذ الجامعي والرعاية الأكاديمية، من خلال العمل على تطوير المواد العلمية المقدمة للطلاب بما يواكب التطورات العلمية الحديثة.

واختتم رئيس جامعة حلوان كلمته بالتأكيد على أن الجامعة تهتم بقطاع البحث العلمي من خلال العديد من المشروعات مثل إدراج المكتبة المركزية ضمن مشروعات تخرج الطلاب لرقمنتها وإعادة هيكلتها وربطها بباقي مكتبات الكليات، فلن تستقيم جودة بحث علمي بدون مكتبة.

وشدد رئيس جامعة حلوان على دعم الجامعة لمشاريع تخرج الطلاب بشكل كامل، لذا يجب أن يولي الطلاب اهتماماً بتطوير جامعتهم .

