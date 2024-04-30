ضبط نصف طن أسماك فاسدة بالإسماعيلية

شنت إدارة تموين الاسماعيلية، اليوم الثلاثاء حملة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وذلك بالتعاون مع الرقابة التجارية بمديرية التموين، مديرية الطب البيطري، نائب رئيس حي أول الإسماعيلية، ورئيس مباحث التموين.

حيث تم المرور على سوق السمك بمنطقة البهتيني؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب المحال وفروشات السمك من تنفيذ التعليمات والقرارات التموينية المقررة عليهم.

وأسفرت الحملة عن ضبط ٥٠٠ كيلو (نصف طن) من الأسماك المملحة، التي يظهر عليها علامات التحلل والعفن والغير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ بناءً على تقرير الطب البيطري.

كما تم ضبط ٥٠ كيلو من الأسماك والمأكولات البحرية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

هذا بالإضافة لضبط ١٥ كيلو من المأكولات البحرية مجهولة المصدر والغير مدون عليها أي علامات وبيانات تفيد مصدرها.

وقد تم تحرير ١٥ محضر شهادة صحية، و٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار.