ضبط أسماك ومبيدات زراعية مجهولة المصدر بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، وسمير البلكيمي - وكيل المديرية الرقابة المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية بمركز إيتاى البارود بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء أحمد الحسينى وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، وأسفرت عن ضبط 150 كرتونة أسماك داخل ثلاجة حفظ الأسماك بإجمالى وزن 2250 كجم أسماك متهتكة الأنسجة ومتغيرة اللون والصفات الطبيعية وغير صالحه للاستهلاك الآدمى.

كما تم تحرير محضر لأحد محلات المجمدات لحيازته كمية من اللحوم المفرومة وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحضر لأحد محلات الأسماك لحيازته كمية من أسماك الرنجة غير صالحة للإستخدام الآدمى بالإضافة لتحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي مركز الرحمانية تم ضبط 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و 3 محاضر لعدم أعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبحملة مماثلة بمركز بدر تم ضبط 2 طن محسن زراعى و2 طن جبس زراعى مجهول المصدر و280 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين أبو حمص من ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 4 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و محضر لعرض لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، وكذلك ضمان وصول الدعم إلي مستحقية ، والقضاء علي التلاعب بالأسعار ، ومنع السوق السوداء ، وتشديد الرقابة علي المصانع التي تعمل بدون الحصول علي التراخيص اللازمة.