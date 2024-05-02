هل ينتهك TikTok قواعد آبل

في يوم آخر، تختبر شركة أخرى تصميم شركة Apple. هذه المرة، يُزعم أن TikTok تنتهك قواعد الشركة للتطبيقات، حيث يبدو أن منصة الفيديو تسمح لبعض المستخدمين بشراء عملاتها مباشرة من موقعها على الويب. يبدو أن TikTok قد أعطى بعض مستخدمي iOS خيار "محاولة إعادة الشحن على tiktok.com لتجنب رسوم الخدمة داخل التطبيق" - أي عمولة Apple بنسبة 30 بالمائة على المشتريات.

وفقًا للصور التي تمت مشاركتها على X (تويتر سابقًا) بواسطة David Tesler، المؤسس المشارك لتطبيق Sendit، فإن TikTok يطالب المستخدمين بتوفير حوالي 25 بالمائة عند شراء العملات المعدنية (المستخدمة لمنشئي الإكراميات) بفضل انخفاض رسوم خدمة الطرف الثالث. ويمكنهم بعد ذلك استخدام Apple Pay أو PayPal أو بطاقة الائتمان أو الخصم لإتمام معاملاتهم. من غير الواضح سبب تمكن بعض المستخدمين فقط من الوصول إلى هذا الطواف. إحدى الفرضيات هي أن الميزة تم تشغيلها للأفراد الذين اشتروا سابقًا عددًا كبيرًا من العملات المعدنية.



قامت شركة Apple بطرد لعبة Fortnite من متجر التطبيقات الخاص بها في عام 2020 بعد أن قدمت Epic Games خصومات على عملة اللعبة لأي شخص قام بشرائها مباشرة. أثار الحادث معركة قانونية استمرت لعدة سنوات، حيث أعادت شركة Apple حساب مطور Epic Games في مارس بعد أن بدأ الاتحاد الأوروبي في النظر في الوضع. في الآونة الأخيرة، واجهت شركة Apple معارضة من Spotify ورفضت التحديثات التي كان من شأنها أن تعرض أسعار مشغل الموسيقى وتسمح بعمليات شراء الخطط داخل التطبيق.