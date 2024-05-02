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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حار نهارًا وبارد ليلاً.. توقعات الطقس ليوم الجمعة 3 مايو 2024

الطقس
الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الجمعة ،  طقسا حارا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل  على جنوب الصعيد .

الطرق الزراعية والسريعة

ومتوقع غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومتوقع غدا اضطراب الملاحة على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر .

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توقعات الطقس ليوم الجمعة 3 مايو 2024:

القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد:

  • نهارًا: حار.
  • ليلاً: مائل للبرودة في الصباح الباكر.
  • الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، 20: 30 كم/ساعة.
  • الظواهر الجوية:
    • شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
    • سحب ركامية قليلة.

السواحل الشمالية:

  • نهارًا: مائل للحرارة.
  • ليلاً: مائل للبرودة في الصباح الباكر.
  • الرياح: شمالية غربية معتدلة، 25: 35 كم/ساعة.
  • الظواهر الجوية:
    • سحب ركامية قليلة.
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جنوب الصعيد:

  • نهارًا: شديد الحرارة.
  • ليلاً: معتدل.
  • الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، 20: 30 كم/ساعة.
  • الظواهر الجوية:
    • سحب ركامية قليلة.

البحر المتوسط:

  • الاضطراب: اضطراب الملاحة على الشواطئ الغربية.
  • سرعة الرياح: 30: 50 كم/ساعة.
  • ارتفاع الأمواج: 1.5: 2.5 متر.

درجات الحرارة:

  • القاهرة: 32°C (العظمى) / 19°C (الصغرى)
  • الإسكندرية: 25°C (العظمى) / 17°C (الصغرى)
  • مطروح: 24°C (العظمى) / 16°C (الصغرى)
  • سوهاج: 35°C (العظمى) / 23°C (الصغرى)
  • قنا: 36°C (العظمى) / 25°C (الصغرى)
  • أسوان: 37°C (العظمى) / 25°C (الصغرى)

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