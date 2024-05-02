بسبب الطقس.. السعودية تعلن إرشادات السلامة استعدادًا لحالة الطوارئ

أعلنت المملكة العربية السعودية، عددًا من إرشادات السلامة فى بعض المناطق، استعدادًا للطوارئ التي تفرضها الحالة المناخية القاسية التي ستتعرض لها البلاد بحسب ما ورد في توقعات المركز الوطني للأرصاد.



وبعدما نشر المركز التحذيرات والتوقعات التي نتج عنها اعلان غلق وتعليق الدراسة في عدد من المدن بالمملكة حفاظًا على سلامة المواطنين، بسبب وجود سحب ضبابية وأمطار غزيرة متوقع هبوطها الساعات المقبلة والمصحوبة بموجات الرعد والبرق الشيديد.

وتم وضع عدد من إرشادات السلامة في هذه المدن المذكورة، لاتباعها أثناء القيادة في الأجواء الممطرة، للوقاية من مخاطر حوادث السير.

تحذيرات المملكة العربية السعودية



وكانت التحذيرات المرتبطة بـ"منطقة القصيم"، وضح تجمع القصيم الصحي أهمية الالتزام بالإرشادات المعلنه وخاصة خلال القيادة أثناء الهطولات، وذلك لتجنب وقوع حوادث ومنعًا من إلحاق ضرر كبير للمواطنين، وحفاظًا على سلامتهم.

بينما أكدت مديرية الدفاع المدني بالسعودية، وفى إطار الاستعدادات لمواجهة حالات الطوارئ، إن فرقها تواصل متابعة الحالة المطرية التي يشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا.

الإرشادات السعودية لأضرار الحالة المناخية

1-الحفاظ على هدوء السائق والتمهلتحت الأمطار، وتخفيف السرعة.

2- عدم تجاوز السرعة وعدم استخدام الأنوار الرباعية، ومكابح السيارة تدريجياً.

3- تجنب تجمعات المياه.

4-عدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة.

5-التأكد من عمل المساحات وترك مسافة أمانٍ كافية تفادياً للحوادث.

6- البعد عن الأودية ومناطق تجمع مياه الأمطار كما حذرت مديرية الدفاع المدني بالسعودية.

7-لبقاء في أماكن آمنة وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها.

8-اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه.

9-عدم الاقتراب من مجاري السيول وتجمعات المياه.



10-أهابت المديرية لطلب المساعدة في الحالات الطارئة، بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (998) في المناطق المختلفة بالمملكة.