مدير تعليم نجع حمادي يترأس الاجتماع السنوي لاختيار المدارس المرشحة للاعتماد التربوي

ترأس عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الخميس ، الاجتماع السنوى لاختيار المدارس المرشحة للتقدم للاعتماد التربوي للعام الدارسي الجديد 2024/2025، وذلك برعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومتابعة الدكتوره دعاء عسران مدير ادارة الجودة بمديرية التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور خالد السيد رئيس قسم الجودة واللامركزية، وعبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، و الأمير نور جهلان مدير التعليم الإعدادي، وعدد من مديري المدارس عن رياض الأطفال وعدد من مديري المدارس الابتدائية والإعدادية.

وأشار مدير عام الإدارة، إلى أن الغاية الأساسية من الاعتماد المدرسي هو التحقق من قدرة المدرسة على تحقيق أهدافها التي حددها لها المجتمع، والتي أنشئت من أجلها، وهي تتمثل في تربية الأجيال، وتعليمهم، وتأهيلهم للقيام بأدوارهم، و تحملهم المسؤولية في بناء هذا المجتمع، وتطويره، والنهوض به ويقوم الاعتماد المدرسي على أساس تقويم أداء المدرسة، والتأكد من توافر المتطلبات الأساسية لديها التي تمكنها من تحقيق تلك الأهداف على خير وجه.

ونظمت إدارة أبوتشت شمالي قنا برئاسة المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام الإدارة، حفل ومعرض ختام الأنشطة التربوي للعام الدراسي 2023/2024، والذي اقيم بمدرسة ابوتشت الثانوية العسكرية بنين تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا و صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بقنا والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المديرية، والنائب خالد ابونحول عضو مجلس النواب والاستاذ رفعت عبدالحفيظ رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبوتشت والاستاذ عمر السمان رئيس مجلس الامناء والآباء بالإدارة و أسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية ونخبة من مديري الإدارات النوعية بالمديرية، و موجهي عموم الأنشطة التربوية بالمديرية و احمد شحاتة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بادارة فرشوط عدد من القيادات التنفيذية بأبوتشت وحشد كبير من قيادات ورجال التعليم بأبوتشت وأولياء الأمور والطلاب.

من جانبه رحب المهندس عبدالمنعم قاصد مدير الإدارة التعليمية بابوتشت بالدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وجميع السادة الحاضرين مؤكدا على أهمية الأنشطة ودورها المهم في صقل شخصية الطالب وتحقيق التنافس الشريف بين الطلاب لتقديم أفضل أنشطتهم.

مشيداً بمواهب الطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات حفل ومعرض الأنشطة واشار إلى أن المعرض يضم كافة منتجات الأنشطة في جميع المجالات والابتكارات الفنية والحرفية التي نفذها الطلاب واشاد بالمجهود المبذولة فى المعرض من الموجهين والمعلمين والطلاب.

كما تضمنن الحفل تقديم عروض رياضية واستعراضية وفنية وغنائية ومسرحية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية من عدة مدارس الإدارة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بحسن التنظيم ولإعداد لحفل ختام ومعرض الانشطة،التربوية مقدما الشكر والتقدير لفريق الخدمات التربوية برئاسة عبدالصبور محمود محمد وموجهى الأنشطة والمعلمين والأخصائيين بمعارض الأنشطة المختلفة، الذين بذلوا الجهد ليخرج المعرض بهذا الشكل المميز والأداء اللجيد والمتميز للأنشطة التربوية على مدار العام الدراسي مقدما شكره للطلاب والطالبات منفذي الفقرات والاستعراضات الفنية والرياضية مشيدا بجودة المشغولات والأعمال المشاركة فى فعاليات معرض ختام الأنشطة بإدارة أبوتشت التعليمية، مشيرًا إلى أهمية الأنشطة التربوية المختلفة، في تدريب الطلاب على مختلف الفنون والمهن المختلفة، وصقل المواهب بالتدريب المستمر والأفعال.

وفي ختام الحفل قدم قاصد درع تكريم للدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و صابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذيةبالمديرية والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المديرية علي حضورهم حفل ومعرض ختام الأنشطة التربوية ودعمهم المتواصل للحقل التعليمي بأبوتشت.