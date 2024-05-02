صحة المنيا ترفع درجة الإستعداد القصوى تزامنا مع إحتفالات عيد القيامة والربيع

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة رفع درجة الإستعداد القصوى لإحتفالات عيد القيامة وعيد الربيع ، وذلك فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تعليمات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا .

حيث أعلن السيد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، عن رفع درجة الإستعداد القصوى تزامنا مع الإحتفال بعيد القيامة وعيد الربيع ، وأوضح وكيل الوزارة انه تم رفع درجة الإستعداد بمنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة المنيا ، والمستشفيات واقسام الاستقبال والطوارئ ، مؤكدا وكيل الوزارة على توافر ادوية الطوارئ وكافة المستلزمات الطبية.

وتكثيف المرور على المنشآت الصحية ، من الفرق التابعة لإدارة الطب العلاجي وإدارة المستشفيات ، ومتابعة انتظام سير العمل على مدار 24 ساعة ؛ و متابعة تواجد الاطقم الطبية و إلغاء الأجازات والراحات ؛ ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات، وتشكيل غرفة عمليات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة .

وتشكيل غرفة عمليات وقائية ، وتشكيل فرق مرور من ادار ة المراقبة الداخلية والحوكمة ، للمرور على المنشآت الصحية على مدار 24 ساعة، وانتشار فرق مراقبة الأغذية ، و تكثيف الحملات الرقابية على منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة ، من المجازر والمطاعم والمخابز ، وثلاجات حفظ الأغذية ، وخاصة محال بيع الاغذية ، والأسماك المملحة والطازجة ، وأخذ عينات الأغذية بإستمرار من تلك المنافذ ، والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية ، مرور فرق صحة البيئة على محطات مياه الشرب ، واماكن التجمعات والمنتزهات العامة والنوادي وقاعات الأفراح ، وحمامات السباحة ، والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية.

وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، قد اعلن رفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة ، تزامناً مع قرب حلول عيدي ، (القيامة المجيد، وشم النسيم) ، موجهاً بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ، ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها ، خلال فترة الإحتفالات ، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل ، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

ووجه المحافظ ، خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد ، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الإحتفال بعيد شم النسيم ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ، وأوضح المحافظ، أنه تم وضع خطة متكاملة ، تزامناً مع حلول عيد ، (القيامة المجيد، وشم النسيم)، شملت تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية والقروية ، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازات.

كما وجه المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز الحدائق والمتنزهات ، وخاصة كورنيش النيل لإستقبال المواطنين طوال أيام الإحتفال بعيد القيامة المجيد ، و شم النسيم ، ومراجعة كافة المعديات واللنشات ، سواء خاصة أو عامة ، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها ، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية ، مع الإهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور، مع رفع كافة الإشغالات ، والتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة مواقف السيارات ، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص) ، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة ، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة ، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها ، وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار الساعة ، مع مراعاة الإنضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين ، مع تجهيز أقسام الإستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية ، وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

وأضاف المحافظ ، أن خطة المحافظة شملت تكليف وكيل وزارة التموين ، بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الإستراتيجية ، لسد احتياجات المواطنين ، مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق ، والمخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو ، بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الإحتفالات ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق ، بالمخالفة لإشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

وفي ذات السباق ، وجه المحافظ ، مديرية الطب البيطري ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق ، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة بجميع أنواعها ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات ، و السلع المعروضة للإستهلاك ، ورفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير ، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.