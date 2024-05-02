الخميس 02 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا ترفع درجة الإستعداد القصوى تزامنا مع إحتفالات عيد القيامة والربيع

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنيا

اعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة  رفع درجة الإستعداد  القصوى لإحتفالات عيد القيامة وعيد الربيع ، وذلك فى اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، و تعليمات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا .

 

حيث أعلن السيد الدكتور محمد حسنين  وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، عن رفع درجة الإستعداد  القصوى تزامنا مع  الإحتفال بعيد القيامة وعيد  الربيع ، وأوضح وكيل الوزارة انه تم رفع درجة الإستعداد  بمنافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى محافظة المنيا ، والمستشفيات واقسام الاستقبال والطوارئ  ، مؤكدا وكيل الوزارة على توافر ادوية الطوارئ وكافة المستلزمات الطبية.

 

وتكثيف المرور على المنشآت الصحية ، من الفرق التابعة لإدارة الطب العلاجي وإدارة المستشفيات ، ومتابعة انتظام  سير العمل على مدار 24 ساعة ؛ و متابعة تواجد الاطقم الطبية و إلغاء الأجازات والراحات ؛ ومراجعة خطط الطوارئ للمستشفيات، وتشكيل غرفة عمليات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ، والتنسيق مع مرفق الإسعاف على مدار 24 ساعة .

 

وتشكيل غرفة عمليات وقائية ، وتشكيل فرق مرور من ادار ة المراقبة الداخلية والحوكمة ، للمرور على المنشآت الصحية على مدار 24 ساعة، وانتشار فرق مراقبة الأغذية ، و تكثيف الحملات الرقابية على  منافذ تقديم الأغذية على مستوى المحافظة ، من المجازر والمطاعم والمخابز ، وثلاجات حفظ الأغذية ، وخاصة محال بيع  الاغذية ، والأسماك المملحة والطازجة ، وأخذ عينات الأغذية بإستمرار من تلك المنافذ ، والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية  ، مرور فرق صحة البيئة على محطات مياه  الشرب ، واماكن التجمعات والمنتزهات العامة والنوادي وقاعات الأفراح  ، وحمامات السباحة ، والتأكد من توافر الإشتراطات الصحية.

 

وكان اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا  ، قد اعلن رفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة ، تزامناً مع قرب حلول عيدي ، (القيامة المجيد، وشم النسيم) ، موجهاً بإلغاء كافة الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ، ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها ، خلال فترة الإحتفالات ، وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل ، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

 

ووجه المحافظ  ، خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد ، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الإحتفال بعيد شم النسيم ، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء ، وأوضح المحافظ، أنه تم وضع خطة متكاملة ، تزامناً مع حلول عيد ، (القيامة المجيد، وشم النسيم)، شملت تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية والقروية ، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازات.

 

كما وجه المحافظ ، رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز الحدائق والمتنزهات ، وخاصة كورنيش النيل لإستقبال المواطنين طوال أيام الإحتفال بعيد القيامة المجيد ، و شم النسيم ، ومراجعة كافة المعديات واللنشات ، سواء خاصة أو عامة ، للتأكد من صلاحيتها وسلامتها ، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية ، مع الإهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور، مع رفع كافة الإشغالات ، والتنسيق مع الجهات المعنية ، ومتابعة مواقف السيارات ، (النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص) ، لعدم استغلال المواطنين وزيادة الأجرة ، مع التشديد على متابعة ورصد أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.

 

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة ، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها ، وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار الساعة ، مع مراعاة الإنضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين ، مع تجهيز أقسام الإستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية ، وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

 

وأضاف المحافظ ، أن خطة المحافظة شملت تكليف وكيل وزارة التموين ، بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الإستراتيجية ، لسد احتياجات المواطنين ، مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق ، والمخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو ، بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الإحتفالات ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ، ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة الاغذية المعروضة بالأسواق ، بالمخالفة لإشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

 

وفي ذات السباق ، وجه المحافظ ، مديرية الطب البيطري ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق ، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ، ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة بجميع أنواعها ، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات ، و السلع المعروضة للإستهلاك ، ورفع كفاءة كافة المجازر من حيث النظافة والتطهير ، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.

الجريدة الورقية