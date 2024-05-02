"كشك" يهنئ الفائزين من جامعة الدلتا التكنولوجية فى فعاليات "الحلول الذكية لتحديات الطاقة"

هنأ الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الفائزين بالمركز الأول والسابع فى فعاليات الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، وجميع فرق الجامعة المشاركين، والذى نظمه معهد بحوث الإلكترونيات بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وحصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية على المركز الأول بقيمة ٥٠ الف جنيهًا،بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ، والدكتور عمرو عبدالهادي رئيس قسم تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانبه، أبدى الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، سعادته بحصول الجامعة على المركز الأول، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم وتشجيع الكوادر البحثية وخلق بيئة مُحفزة لدعم الابتكار ونشر ثقافة وفكر ريادة الأعمال، للوصول إلى الى حلول للتحديات والمشكلات المُجتمعية بأفكار مُبتكرة، وتعزيز مهارات ريادة الأعمال وتأسيس شركات ناشئة قائمة على تلك الأفكار المُبتكرة للمُساهمة في التنمية المُجتمعية وبناء الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بالجانب العلمي والابتكاري والتكنولوجي والذي يعُد من المُتطلبات الأساسية للعصر الراهن والذي يشهد ثورة علمية وتكنولوجية ضخمة، ومؤكدًا على حرص الجامعة على إعداد جيل يكون قادرًا على مُواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية وتشجيعه على التوجه نحو العالمية والمنافسة والتميز وصقل شخصية للمُستقبل.

ووجه الدكتور كشك الطلاب إلى استكمال وتطوير أفكارهم ومشروعاتهم والوصول بها إلى السوق المحلية والعربية والعالمية،كما حثهم على المشاركة الفعالة في جميع المسابقات المحلية والعالمية وتوفير كافة الإمكانات والوسائل التي تساعدهم للمنافسة داخل الجامعة وخارجها.

وأكد "كشك"حرص الجامعة علي دعم الطلاب لتنفيذ مشروعاتهم التى تستهدف حل المشكلات المجتمعية، وتعزيز قدراتهم فى مجال ريادة الأعمال والتفكير الإبتكارى بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠



