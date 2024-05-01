زيارة علمية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة

واصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك الزيارات العلمية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة، بإشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور خالد خضر وكيل الكلية لشئون التدريب والخدمات ، والدكتور عبدالعظيم إسماعيل المنسق العام للتدريب.

التدريب الميدانى

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الجامعة بالتدريب الميدانى والزيارات العلمية للكيانات والهيئات المختلفة؛ من أجل توفير أعلى معايير الجودة والكفاءة فى التعليم التكنولوجي ،بما يُسهم فى إكساب الطلاب الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية.

برنامج تكنولوجيا التبريد

وقام مجموعة من طلاب الفرقة الأولى ببرنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف بزيارة علمية ميدانية إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى،رافقهم الدكتور ايهاب عبدالعظيم.

وتضمنت الزيارة جولة داخل كافة أقسام الشركة ومنها: قسم الغزل،النسيج ، الملابس ،مراقبة الجودة، وغيرها،تناولت الزيارة اهمية صناعة الغزل والنسيج حيث أنها من الصناعات المطلوب توفير ظروف مناسبة لها داخل صالات الغزل والنسيج ؛وذلك للحفاظ علي خيوط الغزل وعدم تقصفه نتيجة نقص الرطوبة في الهواء، ويتم ذلك عن طريق أنظمة التكييف المركزي بمكوناتها المختلفة من غرف الترطيب وغسالات الهواء وأبراج التبريد ومجاري توزيع الهواء علي الأقسام المختلفة ، حيث يتم التحكم في الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة عند الظروف المناسبة للتشغيل داخل الأقسام المختلفة بالشركة ، كما تضمنت الزيارة الاطلاع علي غلايات البخار وضواغط الهواء المستخدمة في الشركة.

وتقدمت إدارة الجامعة بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بها على حسن الترحيب والإستقبال، وماقدموه من شرح واف للطلاب.