طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية يواصلون الزيارات الميدانية العلمية للكيانات والهيئات المختلفة

واصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك الزيارات العلمية الميدانية للكيانات والهيئات المختلفة، تحت إشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الدكتور خالد خضر وكيل الكلية لشئون التدريب والخدمات، والدكتور عبد العظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.

وقام مجموعة من طلاب برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس بزيارة علمية ميدانية إلى إحدى شركات البلاستيك، رافقهم م.محمد عصام ،تعرف خلالها الطلاب على آليات تصنيع وحقن البلاستيك والاسطمبات لإنتاج منتجات مختلفة مصنعة من البلاستيك، كما تعرف الطلاب على بعض المتحكمات المستخدمة فى الصناعة مثل أجهزة التحكم المنطقى المبرمج (PLC) وكيفية التعامل معها.

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميدانى وربط المناهج الدراسية بالأعمال التطبيقية لسوق العمل ،مشيرًا الى سعى الجامعة الى توفير أحدث أدوات التكنولوجيا والبرامج التدريبية للطلاب.

وأكد "كشك" على حتمية خلق بيئة تعليمية ملائمة لتجهيز الطلاب نحو الإبتكار والإبداع، وتنمية خبراتهم وقدراتهم؛ لإعداد خريج مدرب قادر على التميز والمنافسة فى سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق معايير الجودة العالمية.

وتقدمت إدارة الجامعة بالشكر إلى مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بها على حسن الإستقبال والتعاون خلال الزيارة وتقديم المعلومات المثمرة للطلاب.



