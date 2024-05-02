سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الخميس 2-5-2024

ننشر سعر الدينار الكويتى، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 2-5-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.80 جنيه للشراء و155.83 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 150.73 جنيه للشراء و155.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

154.80 جنيه للشراء.

155.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

155.72 جنيه للشراء.

155.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

150.73 جنيه للشراء.

155.83 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

150.92 جنيه للشراء.

155.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

155.28 جنيه للشراء.

155.80 جنيه للبيع.

تراجع الين مقابل الدولار، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وعكس اتجاهه بعد ارتفاع مفاجئ الليلة الماضية عزاه متعاملون ومحللون على الفور إلى تدخل من جانب السلطات اليابانية.

وهبط الين 0.80 بالمئة إلى 155.73 للدولار بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع بنصف معدل ارتفاعه تقريبا الذي سجله في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء لينزل من حوالي 157.55 إلى 153 خلال نحو 30 دقيقة.

وجاء التحرك الحاد خلال الليل في فترة هدوء بالأسواق إذ جاء بعد إغلاق وول ستريت وبعد ساعات من اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماع السياسة النقدية.

وكان الدولار متراجعا بالفعل إذ أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ميل البنك المركزي للتيسير النقدي، مع أنه أكد مجددا أن خفض أسعار الفائدة قد يستغرق بعض الوقت في ظل التضخم المستمر.وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا، الذي يشرف على سياسة العملة، لرويترز إنه ليس لديه تعليق بشأن ما إذا كانت اليابان تدخلت في السوق.

وارتفع الدولار بأكثر من عشرة بالمئة مقابل الين منذ بداية العام مع توقع المتعاملين تأخر موعد أول خفض لأسعار الفائدة الأميركية، في حين أشار بنك اليابان إلى أنه سيمضي ببطء في تشديد السياسة بعدما رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في مارس.

وتبلغ الفجوة بين عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل في البلدين 376 نقطة أساس. وساعد ذلك على صعود الدولار لأعلى مستوياته في 34 عاما عند 160.245 ين يوم الاثنين وأعقبه انخفاض حاد أشارت بيانات رسمية إلى أنه يرجع إلى تدخل السلطات اليابانية بإجمالي 35 مليار دولار تقريبا.

وقال تاكاتوشي إيتو الأكاديمي بجامعة كولومبيا والمسؤول التنفيذي السابق بوزارة المالية لرويترز في مقابلة الخميس إن وزارة المالية تدخلت على الأرجح في سوق العملات لتشير إلى أنها ترى أن سعر 160 ينا لكل دولار هو حدها الأقصى.