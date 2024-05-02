أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه بالبنوك الخميس 2-5-2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الخميس 2-5-2024، بالتحديثات الصباحية بالبنك الأهلي المصرى، حيث سجل سعر الدولار 47.81 جنيه للشراء، و47.91 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.19 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.

وقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى مصر كافة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 حتى يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

وأضاف البنك المركزي المصرى، في بيان صحفى، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم:

47.81 جنيه للشراء.

47.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.19 جنيه للشراء.

51.39 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.85 جنيه للشراء.

60.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.74 جنيه للشراء.

12.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

154.67 جنيه للشراء.

155.70 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.02 جنيه للشراء.

13.04 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.13 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

الين مقابل الدولار:

تراجع الين مقابل الدولار، خلال تعاملات الخميس المبكرة، وعكس اتجاهه بعد ارتفاع مفاجئ الليلة الماضية عزاه متعاملون ومحللون على الفور إلى تدخل من جانب السلطات اليابانية.

وهبط الين 0.80 بالمئة إلى 155.73 للدولار بحلول الساعة 0537 بتوقيت غرينتش بعدما تراجع بنصف معدل ارتفاعه تقريبا الذي سجله في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء لينزل من حوالي 157.55 إلى 153 خلال نحو 30 دقيقة.

وجاء التحرك الحاد خلال الليل في فترة هدوء بالأسواق إذ جاء بعد إغلاق وول ستريت وبعد ساعات من اختتام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اجتماع السياسة النقدية.

وكان الدولار متراجعًا بالفعل، إذ أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ميل البنك المركزي للتيسير النقدي، مع أنه أكد مجددًا أن خفض أسعار الفائدة قد يستغرق بعض الوقت في ظل التضخم المستمر.وقال نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية ماساتو كاندا، الذي يشرف على سياسة العملة، لرويترز إنه ليس لديه تعليق بشأن ما إذا كانت اليابان تدخلت في السوق.