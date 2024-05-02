ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين بالقليوبية

القت مباحث القليوبية القبض على 4 اشخاص بينهم سيدتين يقومون بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توفير بطاقات هدايا وخصم مسبقة الدفع وقدرت المبالغ المستولى عليها بنحو مليون جنيه وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .



تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اخطارا من العميد عمرو البشير مامور مركز شرطة طوخ يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب والاستيلاء على أموالهم من قبل سيدتين وعامل وموظف بالمعاش.



تم تشكيل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ توصل الى قيام المتهمين وهم سيدتين وعامل وموظف بالمعاش بالنصب والإحتيال علي المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغت مليون و5 آلاف جنيه بان قاموا بتحويلها عبر أحد التطبيقات نظير التحصل على بطاقات هدايا "بطاقات خصم مسبقة الدفع" تمكنهم من إجراء عمليات شراء عبر المواقع الإلكترونية والمتاجر المعتمدة، وعدم إيفائهم بتسليم تلك الكروت أو رد المبالغ.

كشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً قيام قائدا دراجتين ناريتين بحركات استعراضية بالقاهرة معرضان المواطنين للخطر، وبالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجتين الناريتين وقائديهما (شخصين - مقيمان بالجيزة).

القبض على المتهمين بالاستعراض بدراجات نارية بالقاهرة

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بأحدهما تبين وجود فيديوهات تدل على قيامهما بحركات استعراضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

من جهة اخرى شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.