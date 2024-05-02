الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة (شاهد)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرار الأحوال الجوية المستقرة في معظم محافظات الجمهورية، ودرجات الحرارة نهارا حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 31

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهالة الحملاوي وجومانا ماهر، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 31 درجة، وأغلب مصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط، وهي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

مرتفع جوي يعمل على زياددة فترات سطوع أشعة الشمس

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "في طبقات الجو العليا، يؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي يعمل على زياددة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي، فإن إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار هو طقس حار في القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء، والأجواء أقل حرارة في الاماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط والأجواء مائلة للحرارة في السواحل الشمالية وشديدة الحرارة في جنوب الصعيد".

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل بالتزامن مع شم النسيم.

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ومن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، حتى الثلاثاء المقبل.

وذكرت، حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الامواج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية على كافة الانحاء خلال فترة شم النسيم.

ويشهد فصل الربيع أحيانًا تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر

كما تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا.