«إحیاء الجذور».. فرصة لتبادل الخبرات وإقامة مشروعات اقتصادية

احتضنت مصر على أرضها العدید من الجنسيات من مختلف الدول حتى منتصف القرن العشرین، وكان للجالیة الیونانیة والقبرصیة خلال تواجدهم دور حیوى خصوصًا فى التجارة، ومؤخرًا سعت مصر لإحیاء العلاقات، وحرصت وزارة الهجرة على توطيد العلاقات مع الجاليات التى كانت تعيش على أرضها، فقامت بإطلاق المبادرة الرئاسية أحياء الجذوز، وهى إحدى المبادرات التى يرعاها رئيس الجمهورية، وتنفذها وزارة الهجرة، وهدفها الأساسى استعادة علاقة أبناء الجاليات اليونانية والقبرصية بمصر التى عاشوا على أرضها فى الماضى، إلى جانب تحقيق المزيد من التعاون بين مصر وقبرص واليونان فى عدة مجالات.

وبدأت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التحضير لفعاليات النسخة القادمة من مبادرة إحياء الجذور «نوستوس» بالتعاون مع الجانبين اليونانى والقبرصى.

بداية المبادرة فى عام 2017، حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية أحياء الجذوز خلال القمة الثلاثية بالعاصمة القبرصية «نيقوسيا» وكانت تهدف إلى تنظيم زيارات لجاليات أجنبية عاشت فى مصر.

وتم تنفيذ النسخة الأولى للمبادرة فى أبريل 2018 بحضور رؤساء الثلاث دول هم رؤساء مصر وقبرص واليونان، بمحافظة الإسكندرية.

ونظمت المبادرة العديد من الزيارات للأماكن السياحية والدينية لوفد يونانى وقبرصى ضم نحو 250 فردًا من الجاليتين كانوا يعيشون فى مصر بالماضى، وكذلك زيارات للأماكن التى كانوا يقيمون بها قديمًا.

وتم تنظيم النسخة الثانية للمبادرة للأطباء المصريين فى إنجلترا بجانب الأطباء اليونانيين والقبارصة فى نوفمبر 2018.

وفى عام 2019 تم تنظيم النسخة الثالثة للمبادرة بأستراليا لتعزيز التعاون التجارى بين الجاليات المصرية واليونانية والقبرصية المقيمة بأستراليا.

ثم جاءت النسخة الرابعة والشبابية التى تم تنفيذها فى يوليو 2021 واستهدفت ربط الشباب من الدول الثلاث لتقوية العلاقات التاريخية والثقافية والتركيز على الروابط والتحديات المشتركة.

ويقدر عدد الجالية اليونانية فى مصر نحو 5 آلاف شخص يعيشون فى القاهرة والإسكندرية.

وفى الآونة الأخيرة شهدت العلاقات المصریة القبرصیة واليونانية طفرة كبیرة، وازدادت معدلات التبادل التجارى بین البلدين، وكشفت إحصائيات وزارة التجارة والصناعة، عن أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليونان بلغ خلال عام 2022 نحو 2.6 مليار يورو مقابل 1.7 مليار يورو خلال عام 2021 محققاً زيادة قدرها 21%.

وحرصت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على استضافتها للاجتماع الوزارى السابع لوزراء الهجرة من مصر وقبرص واليونان لاستدامة وتعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية بين الدول الثلاث، واجتمعت مع الجاليتين اليونانية والقبرصية فى مدينة الإسكندرية فى شهر يوليو من العام ٢٠٢٣، وتم الاتفاق على البدء بمشروع فيلم تسجيلى لتوثيق حياة الجاليات الأجنبية فى مصر، وفى أغسطس الماضى بحثت مع المفوض الرئاسى للشئون الإنسانية والمغتربين بقبرص إطلاق النسخة الخامسة لمبادرة «إحياء الجذور»، وذلك استجابة لطلب الحكومة القبرصية.

وأكدت إمكانية أن تركز النسخة الخامسة من المبادرة الرئاسية «إحياء الجذور» على التعاون بشأن مشروعات الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر من خلال خلق قنوات اتصال وتعاون، وفعاليات سنوية بين خبراء الجاليات الثلاث فى تلك المجالات.