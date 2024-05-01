محافظ القاهرة يتفقد الأعمال الجارية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائرى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العمل على تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل يتم في المسافة ما بين أول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومتر من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و ٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لتحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائرى فى إطار خطة الدولة لإبراز العناصر الجمالية لمحيط المتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه استعدادًا لافتتاحه.

واستعرض محافظ القاهرة خلال الجولة نماذج من اللوحات التى تمثل تاريخ مصر والتى سيتم نشرها على طول الطريق، مشددًا على سرعة الانتهاء من إزالة أى مخلفات هدم متواجدة ورفع كفاءة الممرات أسفل الطريق.

أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقًا لرؤية عامة

وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائرى، تتم بالتعاون مع جامعة عين شمس طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لانجاز الاعمال بها وفقًا لجدول زمنى محدد سينتهى بالتزامن مع قرب افتتاح المتحف المصرى الكبير، ويتضمن دهان المبانى على جانبى الطريق بألوان متناسقة وتركيب اللوحات الاعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة ، وربط محطات الـ BRT، ومواقف الميكروباصات، بهذه الهوية المميزة وعلى نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذى سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية.

رافق محافظ القاهرة م.جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء ماجد السرتى رئيس مجلس إدارة شركة الانتاج الحربى للمشروعات والمنفذة للأعمال، وعدد من قيادات المحافظة .

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أكد رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء العاصمة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات ، وتكثيف حملات النظافة والتجميل ، ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس .

وطالب اللواء خالد عبدالعال برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع ، وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.