عاجل .. حريق هائل في زراعات مركز ادفو بأسوان

نشب حريق هائل فى زراعات النخيل، ومنزل بقرية عزبة المصرى، بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من السيارات للسيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن أى إصابات.

نشوب حريق فى زراعات النخيل بأسوان

تلقى غرفة النجدة بمحافظة أسوان بلاغاً يفيد بنشوب حريق بالزراعات بعزبة المصرى بجوار مصنع اللب بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد 5 سيارات إطفاء, بالإضافة الي ماكينات ضخ المياه من المصرف المجاور وايضا تغذية السيارات بالمياه بعد ان تم تفريغها بكميه من مجري نهر التيل القريب من موقع الحريق ،فى محاولة للسيطرة على الحريق قبل امتداده بالاماكن المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة