إطلاق برنامج تدريبي صيفي لطلاب المدارس لبناء المهارات التكنولوجية

قررت مبادرة أشبال مصر الرقمية بالتعاون بين وزارة الاتصالات والتربية والتعليم، إطلاق برنامج تدريبي صيفي جديد لطلاب المدارس الملتحقين هذا العام 2023-2024 بداية من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الإعدادي، خلال الفترة الصيفية (يونيو سبتمبر 2024).

ويتم ترشيح طلاب المدارس المتفوقين الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال ترشيح المدارس المختلفة أو يمكن للطلاب الترشيح بشكل شخصي.

بناء المهارات التكنولوجية والشخصية لطلاب المدارس

يهدف البرنامج التدريبي الصيفي الجديد إلى تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية والشخصية لطلاب المدارس بجميع أنواعها، الحكومية والخاصة، من الصف الأول الإعدادي إلى الثالث الإعدادي في 19 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، أسوان، أسيوط، البحيرة، الشرقية، الغربية، الفيوم، المنوفية، المنيا، بني سويف، بورسعيد، دمياط، سوهاج، قنا، وأخيرا كفر الشيخ.

وحسب ما أعلنت المبادرة فإنه يتم ترشيح الطلاب المتفوقين الحاصلين على 90% فأكثر في اللغة الإنجليزية / العلوم / الرياضيات، وفي حالة الترشيح من قبل المدارس فإنه لا يتم تقديم بيان النجاح أو خطاب القيد بالمدرسة.

وفي حالة الترشيح بشكل شخصي، من جانب الطلاب أنفسهم، فإنه يجب مراعاة مطابقة الشروط كاملة وتقديم جميع المستندات المطلوبة، وغير مسموح بالتقديم للطلاب المسجلين بالمبادرة بالفعل هذا العام الدراسي (23/24).

ويتميز البرنامج التدريبي الصيفي المقدم للطلاب، بأنه لا يتطلب اختبارات للقبول، إضافة لكون البرنامج غير مقترنا بتوقيتات الدراسة بما يسهل عملية التعلم، ويساعد الطلاب على قضاء وقت مفيد أثناء الفترة الصيفية، مع الحصول على شهادة إتمام المستوى التدريبي الأول، ويؤهلهم للالتحاق بالمستوى الثاني في الدفعة الثالثة من المبادرة (أكتوبر 2024) في حالة النجاح فيه، مع تكريم الأوائل على مستوى الدفعة وكل محافظة.

وتتم الدراسة في البرنامج الصيفي، بعدد جلستين افتراضيين في الأسبوع، مع عدد جلسة واحدة تطبيقية كل أسبوعين، مع توفير حساب لكل طالب على منصة التعلم للشركة المنفذة، الانضمام إلى المجتمع الطلابي الافتراضي، وسيكون هناك اختبارات دورية شهرية.

تشمل المستندات المطلوبة للتقديم، بالنسبة للطالب الذي يتم ترشيحه الرسمي من إدارة المدارس ومديرية التربية والتعليم في المحافظة، صورة شهادة الميلاد للطالب/ الطالبة، مع صورة الرقم القومي الساري لولي الأمر، إضافة إلى أصل الإقرار الخاص بالمشاركة.

وفيما يخص المستندات المطلوبة من الطالب الذي يقوم بالتقديم بشكل شخصي من المحافظات المشار إليها، فهي: صورة شهادة الميلاد للطالب/ الطالبة، بيان نجاح للسنة الدراسية الماضية (22/23)، مع خطاب قيد بالمدرسة للسنة الحالية (23/24)، وصورة الرقم القومي لولي الأمر، مع أصل الإقرار الخاص بالمشاركة.