تقديم منتجات عالية الجودة في مدارس التعليم الفني

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب مدارس التعليم الفني يقدمون منتجات عالية الجودة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "ابدع واصنع".



ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأهمية مدارس التعليم الفني، مؤكدًا أنها تمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد القومي.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مدارس التعليم الفني قادرة على التطوير المستمر وتقديم منتجات عالية الجودة بأيدى طلابها.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الوزارة تعمل دائما على تطوير منظومة التعليم الفني وتحسين الصورة الذهنية عنها، ما يساهم فى تشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على توعية طلاب التعليم الفني بفرص التعليم والتدريب والعمل، وتسلحهم بالمقومات الأساسية للاستثمار في جميع المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

ووجه وزير التربية والتعليم بالتسويق لمنتجات الطلاب بصورة متميزة وأن يكون الهدف من هذه المعارض هو تقديم منتجات بأيدي الطلاب يكون شعارها (صنع فى مدارس مصر).

المعرض السنوي لطلاب مدارس التعليم الفني

وافتتح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة تحت عنوان "ابدع واصنع".

ويتضمن معرض طلاب مدارس التعليم الفني مشروعات وأعمال الطلاب خلال العام الدراسى 2024، بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

وتفقد وزير التربية والتعليم عددا من ورش العمل المتعلقة بالحاسب الآلي، والمشروعات التجارية "الطباعة والنسيج، والفخار، الزخرفة" ومشروع التخرج من الهيئة العربية للتصنيع.

كما تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورش ترميم الآثار، وورشة أعمال الخرسانة، وورشة الأعمال الصحية، وورشة البياض، وورشة الصياغة والمعادن، وورشة خراطة، وورشة تطعيم الخشب، وورشة سيارات، بالإضافة إلى ورشة عمل تعليم مزدوج بشركة تويوتا مصر .

وتفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضًا عددًا من معروضات الصناعة الخشبية، والإنتاج الزراعي، والأقسام الكهربائية، والإلكترونية، وأقسام التبريد والتكييف، وأقسام النسيج، وأقسام ريادة الأعمال، والأقسام الزخرفية، والمعادن الزخرفية، والأقسام الميكانيكية، وأقسام الملابس الجاهزة، والمدارس الفندقية، ومعروضات التربية الخاصة.