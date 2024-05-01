قبل 40 يوم من بدء الامتحانات
روشتة نفسية للتعامل مع طلاب الثانوية العامة 2024
قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، روشتة نفسية للتعامل مع طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.
وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل في المواد غير المضافة للمجموع، في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.
ونوه الخبير التربوي بأنه مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2024 يزداد القلق والتوتر لدى الأسر وطلاب الثانوية العامة مما ينعكس بشكل سلبي على مسنوى تركيز الطالب.
ووجه الخبير التربوي نصائح إلى أولياء الأمور للتعامل مع طلاب الثانوية العامة 2024 في الفترة قبل بدء الامتحانات.
نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2024
- ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي مع عدم لفت انتباه طلاب الثانوية العامة إلى دخوله فترة عصيبة قبل بدء الامتحانات.
- توفير مناخ هاديء في المنزل لطلاب الثانوية العامة 2024 بعيدا عن المشاحنات والمشكلات.
- البعد تماما عن لوم طالب الثانوية العامة وتوبيخه على ما اضاع من وقت من دون استذكار بل المهم التركيز فيما هو قادم.
- البعد تماما عن إشعار طالب الثانوية العامة بتعاطفهم المبالغ فيه معه لأن ذلك يجعله يشعر أنه ضحية لعوامل ضاغطة أكبر منه، بل التعامل معه باعتباره شخص لديه القدرة على تجاوز تلك السنة العادية.
- نقل انطباع لطالب الثانوية العامة بأنهم يثقون في قدراته وإمكانياته على النجاح والتفوق.
- تجنب الحديث بشكل سلبي أمام طالب الثانوية العامة 2024 عن الامتحانات وصعوبتها واقترابها.
- توفير أكبر وقت ممكن لطالب الثانوية العامة للاستذكار من خلال عدم تحميله بأعباء خارج نطاق المذاكرة، ما دام هناك من يستطيع أن يحل محله في القيام بها.
- العناية بالتغذية السليمة المتوازنة لطالب الثانوية العامة 2024.
- عدم ممارسة ضغوط على طالب الثانوية العامة 2024 بأنه لا بد أن يحصل على مجموع كبير يؤهله لدخول كلية معينة (من كليات القمة).
- إبعاد طالب الثانوية العامة عن زملائه المثبطين والكسالى وتوعيته بضرورة عدم الإنصات لحديثهم السلبي.
- احتواء طالب الثانوية العامة وتفهم قلقه وتوتره ومحاولة تهدئته.