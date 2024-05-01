روشتة نفسية للتعامل مع طلاب الثانوية العامة 2024

قبل 40 يوم من بدء الامتحانات

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، روشتة نفسية للتعامل مع طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو المقبل في المواد غير المضافة للمجموع، في لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

ونوه الخبير التربوي بأنه مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2024 يزداد القلق والتوتر لدى الأسر وطلاب الثانوية العامة مما ينعكس بشكل سلبي على مسنوى تركيز الطالب.

ووجه الخبير التربوي نصائح إلى أولياء الأمور للتعامل مع طلاب الثانوية العامة 2024 في الفترة قبل بدء الامتحانات.

نصائح لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2024