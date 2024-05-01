خيسوس يقترب من الرحيل عن آسنال

يقترب نادي آرسنال من التضحية بأحد لاعبيه بشكل مفاجئ بعد نهاية الموسم الماضي وبيعه في الصيف المقبل.



كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي آرسنال يخطط لبيع مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ينوي نادي آرسنال الاستماع لجميع العروض المقدمة للمهاجم البرازيلي خيسوس، بعد تراجع مستواه وقلة مشاركته.

ويعاني خيسوس من كثرة الإصابات التي جعلته يبتعد عن المشاركة في العديد من المباريات مع المدفعجية هذا الموسم.

وسجل خيسوس مع آرسنال 8 أهداف وصنع 7 آخرين ليسهم بـ 15 هدفا في 33 مباراة خاضها مع المدفعجية هذا الموسم في كافة البطولات.

ويملك خيسوس 3 سنوات في عقده مع آرسنال، لكن المدفعجية ليس لديهم مانع في التخلي عنه في حالة وصول عرض مناسب لبيعه.

وبات الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال يعتمد عهلى لاعبين آخرين في خط الهجوم بدلا من خيسوس على رأسهم الألماني كاي هافيرتز، ولياندرو تروساد.

وأنضم خيسوس إلى صفوف آرسنال في صيف 2022 قادما من نادي مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

