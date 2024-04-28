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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ديربي لندن.. آرسنال يهزم توتنهام في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

ساكا و أوديجارد
ساكا و أوديجارد

فاز آرسنال على نظيره توتنهام بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في ديربي شمال لندن ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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آرسنال يضرب توتنهام بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

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سجل بيير إيميل هوبيرج هدف التقدم لصالح آرسنال في الدقيقة 15 بالخطأ في مرمى فريقه ليتقدم الجانرز بالهدف الأول، قبل أن يرد ميكي فان دي فين لاعب توتنهام بهدف التعادل في الدقيقة 22 لكنه يلغى.

وفي الدقيقة 27 سجل بوكايو ساكا لاعب آرسنال هدف التقدم للمدفعجية في الدقيقة 27 قبل أن يضيف كاي هافيرتز ثالث الأهداف في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل كريستيان روميو هدف توتنهام الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يضيف الكوري سون هيونج مين في الدقيقة 87.

ويحتل آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 80 نقطة فيما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 60 نقطة.
 

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