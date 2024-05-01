إيدج الإماراتية تستحوذ على 51% من "كوندور" للتقنيات غير الفتاكة

أعلنت شركة الصناعات الدفاعية الإماراتية "إيدج غروب" (EDGE Group) استحواذها على حصة 51% من شركة "كوندور نون-ليثال تكنولوجيز" (CONDOR Non-Lethal Technologies) البرازيلية، وفق بيان صدر من "إيدج" اليوم الأربعاء.

تعد "كوندور" واحدة من أفضل 5 شركات رائدة في مجال التكنولوجيا غير الفتاكة في العالم، ولديها أكبر محفظة منتجات في هذا القطاع في العالم، تشمل 160 منتجاً، ولها تواجد في أكثر من 85 دولة، وفق البيان الذي لم يكشف عن قيمة الصفقة.

سيعزز الاستحواذ قدرات "إيدج"، كما تخطط الشركتان لزيادة حصتهما في الأسواق، وذلك في القطاعات المختلفة للتقنيات غير الفتاكة على مستوى العالم، فضلاً عن دخول أسواق جديدة لها أهمية استراتيجية، مثل الولايات المتحدة.

الشراكة تعزز قدرات "إيدج"

قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج": "تعد هذه الخطوة تطوراً بالغ الأهمية، وتحقق منافع جمّة للمجموعة. لا ريب أن تواجد (كوندور) ضمن المجموعة من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق النمو العالمي المستدام، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار".

وأضاف: "في الواقع، تعكس هذه الشراكة المثمرة نجاح استراتيجيتنا المتمثلة في تأسيس شراكات قيّمة مربحة للجانبين في البرازيل وأماكن أخرى بهدف تحقيق نتائج وفوائد إيجابية ملموسة لجميع الأطراف على المستوى الدولي".

على الجانب الآخر، قال كارلوس دي أغيار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كوندور" إن "الشراكة المثمرة تعزز الثقة بقدرة شركتنا، وتعكس أيضاً التزامنا ببناء مستقبل أكثر أماناً للجميع، لا سيما في البرازيل".

ولفت البيان إلى أن قيمة السوق العالمية للتقنيات غير الفتاكة في العام الماضي بلغ نحو 6 مليارات دولار، ويُرجح أن تنمو بشكل ملحوظ بنهاية العقد الجاري.

استحوذت مجموعة إيدج الإماراتية، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على حصة 50 بالمئة في شركة "سييات" البرازيلية المتخصصة في الأسلحة الذكية والأنظمة التكنولوجية المتقدمة.

تم التوقيع رسميا على صفقة الاستحواذ في المقر الرئيسي لشركة "سييات" في مدينة ساو خوسيه دوس كامبوس البرازيلية، بحسب بيان الشركة الذي أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

يأتي الاستحواذ في أعقاب اتفاقية تعاون وقعتها الشركتان في ريو دي جانيرو في أبريل من هذا العام، وهو جزء من اتفاقية تطوير مشترك لاحقة موقعة بين إيدج والبحرية البرازيلية لتكنولوجيا الصواريخ المتقدمة طويلة المدى المضادة للسفن، وذلك في إطار المشروع الوطني للصواريخ المضادة للسفن MANSUP، والذي تزوده شركة "سييات" بأنظمة التوجيه والملاحة والتحكم والقياس عن بعد.